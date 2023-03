US-Sport kompakt Seider und Detroit revanchieren sich mit Zittersieg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

12.03.2023, 09:11 Uhr

Moritz Seider hat in der NHL mit einem starken Auftritt zum Überraschungserfolg seiner Detroit Red Wings beigetragen. Foto: AP/Paul Sancya

NHL: Seider und Detroit revanchieren sich mit Zittersieg Der deutsche Eishockey-Youngster Moritz Seider hat in der NHL mit einem starken Auftritt zum Überraschungserfolg seiner Detroit Red Wings beigetragen. Einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Titelanwärter Boston Bruins revanchierten sich Seider und Detroit mit einem 5:3-Sieg. Der 21 Jahre alte Verteidiger erzielte nach einem starken Sololauf in Unterzahl das zwischenzeitliche 2:0 und verbuchte zudem einen Assist. Der Underdog dominierte das beste Team der Liga, das als erstes bereits für die Play-offs qualifiziert ist, zwei Drittel lang und führte zwischenzeitlich mit 4:0. Boston kämpfte sich bis auf ein Tor ran, die Red Wings trafen aber kurz vor Schluss nochmal ins leere Tor und fuhren den Sieg ein. Zuvor war Detroit in der nordamerikanischen Profiliga allerdings nur ein Sieg in acht Spielen gelungen, weshalb die Play-off-Plätze ein großes Stück entfernt sind. In der Eastern Conference liegt das Seider-Team auf Platz 13. NFL:Rams geben Starspieler Ramsey an Dolphins ab Gut ein Jahr nach dem gemeinsamen Super-Bowl-Triumph trennen sich die Los Angeles Rams aus der Football-Profiliga NFL von Starspieler Jalen Ramsey. Der Cornerback wird vom Klub laut Medienberichten an die Miami Dolphins abgegeben, im Gegenzug sollen die Rams Tight End Hunter Long und einen Drittrundenpick im diesjährigen Draft erhalten. Ramsey (28), sechsmaliger Por-Bowler, war 2019 von den Jacksonville Jaguars nach LA gegangen. Sein Vertrag lief noch über drei Jahre. Zuletzt hatten sich die Rams bereits von einem weiteren Starspieler getrennt, Linebacker Bobby Wagner (32) musste gehen und ist auf Klubsuche.

(RP/SID/dpa)