US-Sport kompakt Schröder verliert Halbfinal-Auftakt mit den Lakers

In der Best-of-Seven-Serie braucht ein Team vier Siege für den Einzug in die NBA-Finals und die Chance auf den Titel. Beide Teams standen sich zuletzt 2020 in einem Conference-Final gegenüber. Damals setzten sich die Lakers in der Corona-Blase in Orlando durch und holten danach den 17. Titel ihrer Geschichte. In der Eastern Conference ermitteln die Miami Heat und die Boston Celtics den anderen Finals-Teilnehmer. Spiel eins in dieser Serie ist in der Nacht zu Donnerstag.