US-Sport kompakt Schröder überzeugt bei Lakers-Sieg – Durant feiert Suns-Debüt

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

02.03.2023, 07:24 Uhr

Los Angeles Lakers-Guard Dennis Schröder (vorne) zieht an Oklahoma City Thunder-Forward Dario Saric vorbei zum Korb. Foto: dpa/Sue Ogrocki

Basketball: Starker Dennis Schröder führt Lakers zum Sieg Angeführt von einem starken Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers einen wichtigen Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geholt. Gegen sein ehemaliges Team, die Oklahoma City Thunder, verbuchte der Nationalmannschafts-Kapitän am Mittwochabend (Ortszeit) 26 Punkte und war der beste Lakers-Profi beim 123:117-Sieg. Ohne den geschonten Anthony Davis und die verletzten LeBron James und D'Angelo Russell an seiner Seite hatte Schröder einen schwachen Start, steigerte sich in der zweiten Hälfte aber stark. Kevin Durant kam bei seinem Debüt für die Phoenix Suns unterdessen zu 23 Punkten. Die Suns gewannen 105:91 gegen die zuvor fünf Spiele lang unbesiegten Charlotte Hornets und spielten erstmals mit der Kombination aus Neuzugang Durant, DeAndre Ayton, Devin Booker und Chris Paul. Durant musste zuletzt Knieprobleme auskurieren und konnte deswegen seit dem Wechsel Anfang Februar noch nicht für die Suns auflaufen. „Alle da draußen haben sich große Mühe gegeben, dass ich mich wohl fühle", sagte Durant, der zuvor für die Brooklyn Nets gespielt hatte. Sein Ex-Team verlor das New-York-Duell mit den Knicks 118:142 und steht nun bei vier Pleiten in Serie. Isaiah Hartenstein kam zu acht Punkten, acht Rebounds und drei Vorlagen für die Knickse, die ihren Vorsprung in der Eastern Conference auf die Nets vergrößerten und auf Playoff-Kurs liegen. An der Spitze bauten die Milwaukee Bucks ihre Serie auf nun 16 Siege aus und gewannen auch bei den Orlando Magic. Beim 139:117 war Giannis Antetokounmpo mit 31 Zählern für die Bucks der beste Werfer, Cole Anthony kam auf 28 Punkte für Orlando. Franz Wagner verbuchte 18 Punkte, sein Bruder Moritz traf nur einen seiner drei Würfe und blieb bei 2 Zählern. Durch ein 117:113 im Spitzenspiel gegen die Cleveland Cavaliers blieben die Boston Celtics den Bucks auf den Fersen. Beide Teams stehen bei 45 Siegen, die Celtics haben mit 18 Niederlagen eine Partie mehr verloren. Eishockey: Draisaitl gewinnt mit den Oilers Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Kölner feierte mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga einen 5:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs und kämpft weiter um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Play-offs. Die Oilers sind Dritter in der Pacific Division und damit auf Kurs. Draisaitl gab die Vorlage zur 1:0-Führung durch seinen kongenialen Partner Connor McDavid im ersten Drittel, es war sein 54. Assist in dieser Saison. McDavid legte eine Partie mit zwei Treffern und einer Vorlage hin, er bleibt in der Scorerwertung mit 115 Punkten vorn. Draisaitl ist Zweiter mit 89 Punkten. American Football: Diskriminierungs-Klage gegen NFL kann vor Gericht Die Diskriminierungs-Klage von NFL-Trainer Brian Flores gegen die US-Profi-Liga kann vor Gericht verhandelt werden. Eine entsprechende Entscheidung traf Richterin Valerie Caproni am Mittwoch in Manhatten. Flores hatte kurz nach seiner Entlassung als Cheftrainer der Miami Dolphins vor einem Jahr die National Football League wegen Diskriminierung verklagt und ihr Rassismus im Umgang mit schwarzen Trainern vorgeworfen. Richterin Caproni schrieb in ihrer Begründung, die Schilderungen von Flores sowie zwei weiteren Trainern, die sich der Klage angeschlossen haben, nun zunächst aber vor ein Schiedsgericht müssen, seien „unglaublich beunruhigend" in einer Liga „mit einer langen Geschichte an systemischem Rassismus gegenüber schwarzen Spielern, Trainern und Managern." Es sei schwer verständlich, dass es zur Zeit der Klageerhebung nur einen schwarzen Cheftrainer bei den 32 NFL-Teams gegeben habe, obwohl etwa 70 Prozent aller Football-Profis in der Liga schwarz seien. Flores war in der vergangenen Saison im Trainerteam der Pittsburgh Steelers und arbeitet seit Kurzem als Trainer für die Defensive der Minnesota Vikings.

(RP/SID/dpa)