US-Sport kompakt Schröder und James mit Lakers wieder auf Halbfinal-Kurs

Dennis Schröder liegt mit den Los Angeles Lakers in der NBA wieder auf Kurs Halbfinale. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gewann mit seinem Team das dritte Play-off-Viertelfinalspiel gegen Meister Golden State Warriors 127:97, die Lakers gingen in der Best-of-seven-Serie damit 2:1 in Führung. In rund 20 Minuten Spielzeit steuerte Schröder in der eigenen Halle zwölf Punkte und einen Assist bei.