US-Sport kompakt Schröder kassiert Niederlage mit den Lakers – Wagner zeigt starke Leistung

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine schmerzhafte Niederlage in der Verlängerung erlitten. Der Braunschweiger unterlag mit den Kaliforniern 122:133 in der Overtime bei den Philadelphia 76ers. Schröder erzielte vier Punkte, einen Rebound und vier Assists für die Lakers. In der Pacific Division belegt LA den fünften und letzten Platz, es war die dritte Niederlage in Folge.