US-Sport kompakt Schröder glänzt bei Lakers-Sieg – Dallas verliert mit Topduo

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

12.02.2023, 09:37 Uhr

Dennis Schröder (17), Guard der Los Angeles Lakers, zieht gegen Klay Thompson (11), Guard der Golden State Warriors, zum Korb. Foto: dpa/Jed Jacobsohn

Basketball: Schröder führt Lakers zu Sieg bei NBA-Titelverteidiger Mit einem starken Dennis Schröder und vielen neuen Spielern im Einsatz haben die Los Angeles Lakers ein knappes NBA-Spiel bei Titelverteidiger Golden State Warriors gewonnen. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft kam beim 109:103 am Samstagabend auf 26 Zähler und war damit bester Profi der Lakers. LeBron James verpasste auch dieses Spiel mit Problemen am linken Knöchel und hat, seit er den NBA-Punkterekord am Dienstag gebrochen hat, noch nicht wieder gespielt. Das Team setzte die erst in den vergangenen Tagen geholten Spieler D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt und Malik Beasley ein. Mo Bamba und Davon Reed kamen dagegen noch nicht zum Einsatz. Russell spielte von Beginn an und kam auf 15 Punkte, Vanderbilt überzeugte mit 12. Beasley dagegen erlebte keinen guten Abend, verfehlte alle sechs seiner Dreier-Versuche und blieb bei 4 Punkten. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Die Dallas Mavericks konnten zum ersten Mal mit Luka Doncic und Neuzugang Kyrie Irving spielen, verloren gegen die Sacramento Kings nach Verlängerung aber trotzdem 128:133. Irving verbuchte dabei 28 Punkte, Doncic kam auf 27 Zähler. Bei den Kings war De'Aaron Fox mit 36 Punkten der wichtigste Spieler. Die Wagner-Brüder verloren mit den Orlando Magic gegen die Miami Heat nach Verlängerung 103:109. Moritz Wagner erreichte 14 Punkte, sein jüngerer Bruder Franz kam auf 10 Zähler. Eishockey: Draisaitl schlägt Stützle 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Leon Draisaitl hat das Duell der deutschen Eishockeystars in der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen Tim Stützle für sich entschieden. Mit seinen Edmonton Oilers gewann Draisaitl bei Sützles Ottawa Senators einen spannenden Schlagabtausch mit 6:3. Allstar Draisaitl legte zwei Tore auf, der junge Stützle blieb ohne Scorerpunkt. Die favorisierten Oilers, die weiterhin auf Platz vier der Western Conference liegen, gingen mehrfach in Führung, konnten sich jedoch erst im Schlussdrittel durch einen Treffer in Unterzahl entscheidend absetzen. Beim letzten Gegentor verletzte sich Ottawas Goalie Anton Forsberg scheinbar schwer und wurde nach minutenlanger Behandlung auf einer Trage vom Feld geschoben. Moritz Seider hat mit zwei Blitz-Assists zum Erfolg seiner Detroit Red Wings beigetragen. Der Verteidiger legte gegen die Vancouver Canucks innerhalb der ersten drei Minuten zwei Treffer zur frühen Führung auf, Detroit gewann letztlich mit 5:2. Youngster JJ Peterka musste trotz einer Führung mit den Buffalo Sabres eine krachende Niederlage einstecken. Die Sabres brachen nach einem 2:0-Vorsprung gegen die Calgary Flames ein und verloren mit 2:7, Peterka blieb ohne Scorerpunkt.

(RP/SID/dpa)