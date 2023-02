US-Sport kompakt Wagner-Brüder siegen nach wilder Schlägerei – Payton übernimmt bei den Broncos

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

04.02.2023, 09:26 Uhr

Moritz Wagner von den Orlando Magic steigt gegen Minnesotas Rudy Gobert zum Korb hoch. Foto: dpa/Abbie Parr

Basketball: Wagner-Brüder siegen nach wilder Schlägerei Die Orlando Magic mit den deutschen Basketball-Nationalspielern Franz und Moritz Wagner haben in der NBA einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. In einem hitzigen Duell bei den Minnesota Timberwolves am Freitagabend (Ortszeit) wurden fünf Spieler nach einer wilden Prügelei hinausgestellt. Am Ende gewannen die Magic mit 127:120 (64:57). Dabei half dem Team aus Orlando die Ausgeglichenheit im Kader. Mit Cole Anthony (20 Punkte) und Moritz Wagner (19 Punkte) waren zwei von der Bank kommende Spieler die besten Werfer. Zehn eingesetzte Spieler erzielten mindestens neun Punkte. Franz Wagner verbuchte zudem sechs Rebounds und vier Assists, ihm unterliefen aber auch vier Ballverluste. Ende des dritten Viertels löste eine Auseinandersetzung zwischen Minnesotas Austin Rivers und Orlandos Mo Bamba vor der Magic-Bank eine Prügelei aus, die sich aufs Spielfeld verlagerte. Fünf Spieler wurden danach des Feldes verwiesen. Die Wagner-Brüder waren nicht involviert. Ende Dezember hatte Moritz Wagner gegen die Detroit Pistons eine Rudelbildung ausgelöst, damals wurden elf Spieler für mindestens eine Partie gesperrt. Daniel Theis hat derweil seinen ersten Sieg mit den Indiana Pacers gefeiert. Der lange verletzte Center erzielte beim 107:104 gegen die Sacramento Kings seine ersten acht Punkte für sein neues Team und griff sich zudem vier Rebounds. Theis hatte nach seinem Wechsel von Vorjahresfinalist Boston Celtics zu den Pacers lange wegen Knieproblemen nicht spielen können und erst am Tag zuvor beim 111:112 gegen die Los Angeles Lakers sein Saisondebüt gegeben. Theis' ehemaliges Team aus Boston unterlag gegen die Phoenix Suns mit 94:106, die Celtics bleiben aber das Team mit der aktuell besten Bilanz der Liga. Die Philadelphia 76ers um Starspieler Joel Embiid haben nach einem 137:125 bei den San Antonio Spurs neun ihrer letzten zehn Spiele gewonnen. Für die Spurs war es dagegen die achte Niederlage in Serie. Football: Sean Payton wird neuer Cheftrainer der Denver Broncos Die Denver Broncos haben Sean Payton als neuen Cheftrainer für die kommende NFL-Saison verpflichtet. Das verkündete das Football-Team aus Colorado am Freitag (Ortszeit) offiziell. Zuvor hatten unter der Woche bereits mehrere US-Medien übereinstimmend berichtet. Nach Informationen des Sportsenders ESPN erhält Payton einen Fünfjahresvertrag bei den Broncos. Die mussten sich zuvor mit den New Orleans Saints einigen, bei denen der 59 Jahre alte Payton noch unter Vertrag stand. Die Broncos geben den Saints den Angaben zufolge unter anderem ein Erstrunden-Wahlrecht im anstehenden Draft für Nachwuchsspieler. Payton ist einer der prominentesten Trainer der NFL und gewann mit den Saints in 15 Jahren als Cheftrainer einmal den Super Bowl. In Denver soll er Quarterback Russell Wilson nach einer enttäuschenden ersten Saison für die Broncos zurück zu alter Stärke und das Team in die Playoffs führen. „Ich freue mich auf die Herausforderung", sagte Payton in einem auf dem Twitter-Kanal der Broncos veröffentlichten Interview. Dass es darum geht, die traditionsreiche Franchise wieder erfolgreich zu machen, betonte Payton ebenso wie Broncos-Eigentümer Greg Penner in einem Statement.

