US-Sport kompakt Westbrook-Wechsel zu den Clippers offiziell

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

23.02.2023, 09:15 Uhr

Russell Westbrook (l) im Einsatz für die Lakers. Foto: dpa/Hakim Wright Sr.

Basketball: Westbrook nach Lakers-Abschied zukünftig für Clippers aktiv Die Los Angeles Clippers haben die Verpflichtung von NBA-Star Russell Westbrook offiziell gemacht. Der 34-Jährige hatte bislang für die Los Angeles Lakers gespielt und war vor dem Ende der Wechselperiode in der vergangenen Woche in einem Tauschgeschäft zu den Utah Jazz geschickt worden. Das Team aus Salt Lake City löste den Vertrag mit Westbrook auf, er konnte deswegen auch jetzt noch bei den Clippers anheuern. Westbrook war 2017 der wertvollste Spieler der NBA-Hauptrunde und wurde neun Mal ins All-Star-Team der besten Basketball-Liga der Welt gewählt. In seiner Zeit für die Lakers wurde er häufig kritisiert.

