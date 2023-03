US-Sport kompakt Rückschlag für Klebers Mavericks

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

23.03.2023, 08:17 Uhr

Maxi Kleber (r.), hier im Spiel gegen die Memphis Grizzlies. Foto: dpa/Brandon Dill

Basketball: Sieg für Schröder – Diskussionen bei Kleber-Niederlage Sieg für Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers, ganz bitterer Abend für Maxi Kleber und die Dallas Mavericks: Während Nationalmannschaftskapitän Schröder (13 Punkte) mit dem Rekordmeister gegen die Phoenix Suns mit 122:111 gewann und weiter auf den direkten Play-off-Einzug in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hoffen darf, verloren Klebers (4 Zähler) Mavs höchst unglücklich 125:127 gegen die Golden State Warriors. Vor den Augen von NBA-Ikone Dirk Nowitzki hatten die Schiedsrichter mit einem missverständlichen Pfiff für Diskussionen und reichlich Wirbel gesorgt. Die Dallas-Profis gingen kurz vor Ende des dritten Viertels davon aus, den Ball zugesprochen bekommen zu haben. Sie stellten sich nach einem Timeout auf der falschen Seite des Feldes auf - und die Warriors konnten auf der anderen Seite ungehindert einen Korb erzielen. „Der schlimmste Non-Call-Fehler in der Geschichte der NBA", schimpfte Mavs-Besitzer Mark Cuban hinterher bei Twitter. Auch 30 Punkte von Luca Doncic reichten Dallas am Ende nicht mehr zum Sieg. Die Mavericks liegen damit im Westen bei 36 Siegen und 37 Niederlagen auf dem neunten Platz. Sechster, und damit auf jener Position, der noch den direkten Einzug in die Play-offs garantiert, ist mit nun 38 Erfolgen ausgerechnet Golden State. Die Lakers (ebenfalls 36 Siege) sind Zehnter und wären damit gerade noch so für die Pre-Play-offs qualifiziert. Seine Rückkehr auf den Court feierte unterdessen Ja Morant. Der Point Guard der Memphis Grizzlies, der am 4. März in einem Live-Video auf Instagram mit einer Waffe herumgefuchtelt hatte und daraufhin acht Spiele gesperrt worden war, gewann mit seinem Team 130:125 gegen die Houston Rockets. Morant kam auf 17 Punkte, vier Rebounds und fünf Assists. Memphis bleibt im Westen auf dem zweiten Platz. „Vor dem Spiel habe ich etwas meditiert, um meine Nervosität und Emotionen zu lindern", sagte Morant: „Als ich auf das Feld kam und nur sah, wie die Fans auf meine Rückkehr reagierten, bedeutete mir das viel, ich fühlte mich innerlich gut. Ich kann es nicht in Worte fassen." Eishockey: Draisaitl bei Oilers-Sieg an allen vier Toren beteiligt Eishockey-Star Leon Draisaitl und sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zu einem wichtigen Sieg geführt. Der Kölner Draisaitl bereitete alle vier Tore beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Arizona Coyotes vor. Zwei Treffer erzielte am Mittwoch (Ortszeit) Liga-Topscorer McDavid, darunter auch den entscheidenden nach 91 Sekunden in der Extraspielzeit. Es war bereits sein 60. Saisontor. Ryan Nugent-Hopkins steuerte die beiden weiteren Treffer der Oilers bei. In der Pacific Division der NHL liegen die Oilers auf dem dritten Platz, der zur Playoff-Teilnahme berechtigen würde. Die jeweils drei besten Teams der vier Divisionen erreichen die Endrunde, dazu kommen die beiden besten nicht über die Divisionen qualifizierten Clubs jeder Conference. Football: NFL-Profi Moreau an Krebs erkrankt Football-Profi Foster Moreau aus der amerikanischen Liga NFL hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der 25-Jährige kündigte daraufhin am Mittwoch (Ortszeit) an, seine Karriere zu unterbrechen. Moreau war in der vergangenen Saison Teamkollege des deutschen Profis Jakob Johnson bei den Las Vegas Raiders, danach war er ohne Vertrag. Die Erkrankung wurde nach seinen Angaben festgestellt, als er sich bei den New Orleans Saints vorstellte und sich dort dem obligatorischen Medizincheck unterzog. „Ich habe erfahren, dass ich an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt bin und mich vom Football zurückziehen werde, um gegen einen neuen Gegner zu kämpfen: Krebs. Ich bin dankbar für die Unterstützung und dankbar für die Menschen, die mir beistehen", teilte Moreau auf Twitter mit. Moreau spielte seit 2019 in der NFL, in vier Saisons gelangen dem Tight End zwölf Touchdowns. Die Raiders twitterten: „Die Raider-Familie ist bei dir, Foster."

(RP/SID/dpa)