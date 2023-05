US-Sport kompakt Rückschlag für Grubauer und Seattle in den Play-offs

Mit einer dominanten Vorstellung in Boston haben sich die Philadelphia 76ers eine hervorragende Ausgangsposition in den NBA-Playoffs erarbeitet. Die Mannschaft um den wertvollsten Basketballer der Hauptrunde, Joel Embiid, gewann am Dienstagabend 115:103 gegen die Boston Celtics und führt in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference mit 3:2 nach Siegen. Zum Einzug in das Finale im Osten fehlt den 76ers nun noch ein weiterer Sieg, die nächste Partie wird in der Nacht zu Freitag in Philadelphia ausgetragen.