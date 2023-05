US-Sport kompakt Play-off-Aus für Grubauers Kraken

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

16.05.2023, 07:55 Uhr

Philipp Graubauer von den Seattle Kraken (l) mit Jake Oettinger von den Dallas Stars. Foto: AP/Tony Gutierrez

Eishockey: Play-off-Aus für Grubauers Kraken Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist mit den Seattle Kraken im Play-off-Viertelfinale der NHL ausgeschieden. Das Team aus dem Bundesstaat Washington verlor das entscheidende siebte Spiel der Serie bei den Dallas Stars mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Damit trifft Dallas im Finale der Western Conference auf die Vegas Golden Knights, die sich gegen Leon Draisaitls Edmonton Oilers durchgesetzt hatten (4:2). Grubauer zeigte wie bereits in den gesamten Play-offs erneut eine starke Leistung. Der 31-Jährige stoppte 26 von 28 Schüssen, konnte das Aus der jungen Franchise jedoch nicht verhindern. Roope Hintz (36.) und Wyatt Johnston (53.) hatten Dallas vor heimischem Publikum in Führung geschossen. Der Anschlusstreffer für die Kraken durch Oliver Bjorkstrand 17 Sekunden vor Ende der Partie kam zu spät. Durch das Liga-Aus ist nun eine Teilnahme von Goalie Grubauer bei der WM in Finnland und Lettland nicht mehr ausgeschlossen. Zwei Kaderplätze hat der DEB bei der WM bislang noch offengelassen. Das DEB-Team steht dort nach der dritten unglücklichen Niederlage unter Zugzwang.

(RP/SID/dpa)