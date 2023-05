US-Sport kompakt Grubauer und Seattle erzwingen siebtes Spiel

Die Suns hatten sich im Saisonverlauf in einem Spielertausch mit Kevin Durant verstärkt und mit dem Superstar sowie Devin Booker und Chris Paul ein starkes Trio zur Verfügung. Doch wie schon in der vergangenen Saison schieden die Suns in der zweiten Playoff-Runde aus. Williams hatte im Sommer 2019 das Amt des Cheftrainers in Phoenix übernommen, 2021 führte er das Team bis in die Endspielserie der NBA.