US-Sport kompakt Panthers erreichen Stanley-Cup-Finale

Eishockey: Panthers erreichen Stanley-Cup-Finale Die Florida Panthers haben zum zweiten Mal in ihrer Klubhistorie das Stanley-Cup-Finale erreicht. Das Team von Headcoach Paul Maurice gewann im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auch das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit einem Tor Unterschied und zog per 4:0-Sweep ins Endspiel ein. Die Partie in der Nacht zu Donnerstag endete vor heimischem Publikum 4:3. Den entscheidenden Treffer für die Panthers, die zum ersten und bisher einzigen Mal 1996 das Finale erreichten, erzielte Matthew Tkachuk 4,9 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Floridas Gegner im NHL-Endspiel sind die Vegas Golden Knights oder die Dallas Stars. In der Finalserie des Westens führt Vegas, der Viertelfinalbezwinger der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl, mit 3:0.

