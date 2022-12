US-Sport kompakt Packers wahren ihre Playoff-Chancen - Aus für die Rams

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

20.12.2022, 08:18 Uhr

Packers-Quaterback Aaron Rodgers bejubelt einen Touchdown. Foto: AP/Morry Gash

Basketball, NBA: Schröders 30 Punkte reichen den Lakers nicht Trotz der bisherigen Saisonbestleistung von Dennis Schröder war für die Los Angeles Lakers in der Basketball-Profiliga NBA nichts zu holen. Bei den Phoenix Suns setzte es für das dezimierte Team ein 104:130, Nationalmannschaftskapitän Schröder kam als Topscorer des Abends in 29 Minuten Einsatzzeit auf 30 Punkte. LA fehlten die Starspieler LeBron James (Knöchelprobleme), Anthony Davis und Russell Westbrook (beide Fußprobleme) verletzt. Davis fällt voraussichtlich noch wochenlang aus. Bester Spieler der Suns, die ohne Allstar Devin Booker auskommen mussten, war Routinier Chris Paul (28 Punkte). Schröder stand in der Startformation der Lakers und übertraf seinen bisherigen Bestwert in dieser Spielzeit klar. Ende November war der Point Guard gegen San Antonio auf 21 Punkte gekommen. Die Kalifornier sind mit nur 13 Siegen und 17 Niederlagen Tabellenzwölfter in der Western Conference. Derweil endete die Erfolgsserie der Wagner-Brüder Franz und Moritz mit Orlando Magic. Das Team um die beiden deutschen Nationalspieler unterlag bei den Atlanta Hawks nach zuvor sechs aufeinanderfolgenden Siegen 125:126. Dejounte Murray verwandelte 1,3 Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe und sorgte für die Entscheidung. Zuvor war Orlando durch einen 12:0-Lauf mit 125:124 in Führung gegangen. Moritz Wagner gelang mit 16 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double, Franz Wagner verbuchte 19 Punkte und sieben Rebounds. Orlando (11:21) ist im Osten 13. American Football, NFL: Packers wahren Playoff-Chancen - Aus für die Rams Die Green Bay Packers haben ihre eigenen Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten und das Aus von Titelverteidiger Los Angeles Rams endgültig besiegelt. Durch das 24:12 am Montagabend (Ortszeit) können die Packers bei noch drei ausstehenden NFL-Spieltagen weiter darauf hoffen, mit nun sechs Siegen und acht Niederlagen noch auf einen Wildcard-Rang zu klettern. Das Team um Aaron Rodgers braucht dazu aber viel Schützenhilfe von anderen Mannschaften und darf sich selbst keinen Patzer mehr erlauben. Die Rams haben nach der zehnten Saisonniederlage dagegen auch mathematisch keine Chance mehr und beenden die Saison nach der Hauptrunde Anfang Januar. Im Jahr nach dem Sieg im Super Bowl haben zuvor nur die Denver Broncos so viele Pleiten kassiert. Rdogers brachte bei minus neun Grad 22 seiner 30 Würfe zu einem Mitspieler und hatte einen Touchdown-Pass und eine Interception. An Montagabend hat er nun neun Spiele in Serie gewonnen, nur Kenny Stabler hatte von 1975 bis 1980 mit elf Siegen eine längere Serie. Eishockey, NHL: Peterka baut mit Buffalo Siegesserie aus Eishockeystürmer John-Jason Peterka hat die Siegesserie mit den Buffalo Sabres in der Profiliga NHL ausgebaut. Das 3:2 bei den Vegas Golden Knights war für das Team um den 20-jährigen Deutschen bereits der vierte Erfolg nacheinander. Nach einer 3:0-Führung ließen die Sabres im Schlussdrittel zwei Gegentreffer zu und mussten noch einmal zittern, sicherten sich aber schließlich die zwei Punkte. Peterka blieb für die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York in 9:27 Minuten Einsatzzeit ohne Scorerpunkt. Torhüter Ukko-Pekka Luukkonen wehrte 41 Schüsse ab. Nur einen Zähler gab es für Starstürmer Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers beim 3:4 nach Verlängerung bei den Nashville Predators. Draisaitl blieb ohne Treffer oder Assist für die Kanadier, die zuvor achtmal in Serie gegen Nashville gewonnen hatten. Für die Oilers war es die dritte Pleite in Folge. Verteidiger Moritz Seider und seine Detroit Red Wings unterlagen bei den Washington Capitals ebenfalls mit 3:4 nach Verlängerung. Auch Seider blieb ohne Scorerpunkt. Edmonton (36 Punkte) steht im Westen auf einem Wildcard-Platz, im Osten liegen Buffalo (34) und Detroit (33) ein gutes Stück dahinter. Nach aktuellem Stand würden die New York Islanders (38) als letztes Team in die Play-offs einziehen.

