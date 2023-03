US-Sport kompakt Oilers verlieren trotz Draisaitl-Hattrick – Stützle trifft doppelt

Ebenfalls in beeindruckender Form ist Tim Stützle. Der 21 Jahre alte Angreifer erzielte beim 5:2 seiner Ottawa Senators gegen die Columbus Blue Jackets zwei Treffer. Erstmals in seiner NHL-Karriere traf Stützle in vier Spielen in Serie. „Es fühlt sich ziemlich gut an“, sagte Stützle, „vor allem (weil) ich in meinen ersten Jahren nicht wirklich gut abgeschlossen habe. Ich spiele wirklich mit Zuversicht.“ Mit nun 31 Saisontreffern ist Stützle nach Draisaitl erst der zweite Deutsche, dem mehr als 30 Tore in einer NHL-Saison gelangen - und das bereits in seiner dritten Spielzeit in der besten Eishockey-Liga der Welt, Draisaitl übertraf diese Marke erstmals in seiner fünften.