US-Sport kompakt Oilers-Serie hält auch dank Draisaitl-Treffer

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

22.01.2023, 09:18 Uhr

. Leon Draisaitl (29), Cody Ceci (5) und Zach Hyman von den Edmonton Oilers feiern Draisaitls Tor. Foto: dpa/Darryl Dyck

Eishockey: Draisaitl trifft bei Edmontons sechstem Sieg in Serie Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl bleiben in der NHL auf Erfolgskurs. Am Samstag (Ortszeit) feierten die Oilers einen 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)-Auswärtserfolg von den Vancouver Canucks und gewannen damit das sechste Spiel in Serie. Bei allen sechs Erfolgen war Deutschlands Sportler des Jahres von 2020 an mindestens einem Tor beteiligt. Gegen die Canucks traf Draisaitl Mitte des zweiten Drittels zum 3:0, damit gelang dem gebürtigen Kölner sein 27. Saisontreffer. Auch Draisaitls Co-Star Connor McDavid war erfolgreich, der Kanadier schoss das Führungstor und bereitete das 2:0 vor. Mit 57 Punkten bleiben die Oilers auf dem dritten Platz der Pacific Division, die erstplaczierten Vegas Golden Knights sind mit 60 Punkten aber in Reichweite. Nico Sturm gelang eine Premiere in dieser Saison: Zum ersten Mal schoss der gebürtige Augsburger in einem Spiel ein Tor und bereitete eines vor. Doch mit den San Jose Sharks musste Sturm eine 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)-Auswärtsniederlage bei den Columbus Blue einstecken. Sturm traf zu Beginn des Schlussdrittels zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung der Sharks, die kassierten danach aber drei Tore. JJ Peterka fuhr mit den Buffalo Sabres einen 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)-Heimerfolg über die Anaheim Ducks ein. Die anderen vier deutschen NFL-Spieler im Einsatz kassierten Niederlagen: Moritz Seider musste sich trotz einer Torvorlage mit den Detroit Red Wings zuhause mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) den Philadelphia Flyers geschlagen geben. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators eine deutliche 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)-Heimniederlage gegen die Winnipeg Jets. Torhüter Philipp Grubauer verlor mit den Seattle Kraken mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0) nach Penalty-Schießen gegen die Colorado Avalanche. Thomas Greiss kam beim Stand von 1:4 gegen die Chicago Blackhawks ins Tor, konnte die 3:5 (0:2; 2:2, 1:1)-Heimniederlage seiner St. Louis Blues aber nicht verhindern. Basketball: Wagner-Brüder kassieren mit Orlando Niederlage gegen Wizards Das deutsche Brüderpaar Franz und Moritz Wagner hat mit den Orlando Magic eine deutliche Niederlage in der NBA einstecken müssen. Am Samstag (Ortszeit) verloren die Magic mit 118:138 (57:70) bei den Washington Wizards und kassierten damit ihre vierthöchste Niederlage in der laufenden Saison der nordamerikanischen Basketball-Liga. Franz Wagner erzielte 20 Zähler und knackte damit zum 26. Mal in dieser Saison die Marke von 20 Punkten. Moritz Wagner wurde nur acht Minuten eingesetzt und kam auf vier Zähler. Die Magic konnten die Partie in den ersten gut acht Minuten noch ausgeglichen gestalten, kassierten dann aber einen 2:14-Lauf und liefen fortan einem Rückstand hinterher. Die Philadelphia 76ers festigen durch einen 129:127 (64:74)-Erfolg bei den Sacramento Kings den zweiten Platz in der Eastern Conference. Alle fünf vergangenen Auswärtsspiele gegen West-Teams haben die Sixers für sich entschieden. Dabei mussten sie gegen Sacramento auf ihre verletzten Stars Joel Embiid und James Harden verzichten. Dafür sprang Tyrese Maxey ein und erzielte 15 seiner 32 Punkte im dritten Viertel, das die Sixers mit 38:22 gewannen. American Football: Favorisierte Chiefs und Eagles stehen im Play-off-Halbfinale der NFL Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs haben als beste Teams der Hauptrunde auch den Einzug ins Halbfinale der National Football League geschafft. Die Chiefs setzten sich am Samstag (Ortszeit) in den Play-offs trotz einer Verletzung ihres Star-Quarterbacks Patrick Mahomes mit 27:20 (17:10) gegen die Jacksonville Jaguars durch, die Eagles dominierten die New York Giants mit 38:7 (28:0). Die Chiefs erlebten bereits im ersten Viertel einen Schreckmoment, als ein Jaguars-Verteidiger auf den rechten Knöchel von Patrick Mahomes fiel. Der Star-Quarterback spielte zunächst weiter, machte dann aber Platz für seinen Ersatz Chad Henne und kehrte zur zweiten Hälfte auf das Feld im heimischen Arrowhead Stadium zurück. BROWN „Ich gehe bei einem Play-off-Spiel nicht vom Feld – außer, sie nehmen mich herunter„, sagte Mahomes zu seiner zwischenzeitlichen Auswechslung. Röntgenaufnahmen zeigten keine Verletzung, und ein weiterhin humpelnder Mahomes warf im Schlussviertel einen Touchdown-Pass auf Marquez Valdes-Scantling zur 27:17-Führung. „Es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn unsere Nummer 15 im Spiel ist. Er kann einfach alles schaffen – selbst auf einem Sprunggelenk„, sagte Mitspieler Travis Kelce. Der besorgte die zwischenzeitliche 17:7-Führung im zweiten Viertel. Mahomes' Ersatzmann Chad Henne warf dabei direkt in der ersten Angriffswelle einen Touchdown-Pass. Die Philadelphia Eagles hatten mit den New York Giants weniger Probleme, bereits zur Pause waren die Eagles im eigenen Stadion auf 28:0 enteilt. Philadelphias Quarterback Jalen Hurts warf im ersten Viertel zwei Touchdown-Pässe und lief im zweiten Durchgang selbst in die Endzone. Gegen Ende der regulären Saison hatte Hurts aufgrund einer Schulterverletzung zwei Spiele pausieren müssen, davon war gegen Giants nichts zu sehen. „Er ist unser Anführer. Ihn auf dem Feld zu haben, ist wie Michael Jordan zu haben„, sagte Eagles-Cheftrainer Nick Sirianni. Mit der besten Bilanz in der Hauptrunde in ihrer jeweiligen Conference hatten sowohl die Chiefs als auch die Eagles ein Freilos in der ersten Play-off-Runde gehabt. Im Endspiel um den AFC-Titel werden es die Chiefs mit den Buffalo Bills oder den Cincinnati Bengals zu tun bekommen, im NFC-Finale treffen die Eagles auf den Sieger des Duells San Francisco 49ers gegen Dallas Cowboys. Während die Chiefs zum fünften Mal in Serie im Play-off-Halbfinale der NFL stehen, haben sich die Eagles zum ersten Mal seit der Saison 2017/18 dafür qualifiziert. Damals gewann Philadelphia auch die Meisterschaft.

(RP/SID/dpa)