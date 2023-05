US-Sport kompakt Oilers gewinnen in NHL-Playoffs gegen Vegas - Draisaitl mit Vorlage

Die Golden State Warriors haben in den NBA-Playoffs gegen die Los Angeles Lakers das Aus verhindert und ein sechstes Spiel erzwungen. Der Titelverteidiger gewann in San Francisco am Mittwochabend (Ortszeit) 121:106 und verkürzte in der Best-of-seven-Serie nach Siegen auf 2:3. Spiel sechs im Halbfinale der Western Conference findet in der Nacht zu Samstag in Los Angeles statt. Noch mehr als die Niederlage könnte die Lakers schmerzen, dass Leistungsträger Anthony Davis im Schlussviertel augenscheinlich wegen Problemen am Kopf nach einem Ellenbogentreffer nicht mehr mitspielen konnte.