US-Sport kompakt Patriots erstmals seit 22 Jahren mit zwei Pleiten zum Start

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

18.09.2023, 07:17 Uhr

Linebacker Bradley Chubb (r.) von den Miami Dolphins entreißt Wide Receiver Demario Douglas (81) von den New England Patriots den Ball. Foto: dpa/Steven Senne

Patriots erstmals seit Brady-Ära mit zwei Pleiten zum NFL-Start Die New England Patriots haben auch ihr Heimspiel gegen die Miami Dolphins verloren und sind erstmals seit 22 Jahren mit zwei Niederlagen in eine NFL-Saison gestartet. 2001 übernahm Tom Brady den Job als Quarterback und führte das Team bis zum Sieg im Super Bowl. Ein ähnliches Comeback mit Bradys Nachfolger Mac Jones als Spielmacher scheint nach dem 17:24 gegen die Dolphins am Sonntagabend (Ortszeit) unwahrscheinlich. Die Dolphins um Quarterback Tua Tagovailoa stehen dagegen bei zwei Siegen und haben ihr Heim-Debüt in dieser Saison erst noch vor sich. Mann des Spiels war Runningback Raheem Mostert mit zwei Touchdowns für die Dolphins. Im ersten Spiel seit der Verletzung von Aaron Rodgers kassierten die New York Jets ein 10:30 gegen die Dallas Cowboys, die damit auch die zweite Partie der Saison deutlich für sich entscheiden konnten. Zum Auftakt hatte es für die Cowboys noch ein 40:0 gegen die New York Giants gegeben. Im Kalifornien-Duell zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams gingen die 49ers als Sieger vom Feld. Beim 30:23 überzeugte 49ers-Quarterback Brock Purdy mit einer erneut souveränen Vorstellung. Nach Würfen blieb er ohne Touchdown-Pass, erzielte aber einen durch einen Lauf in die Endzone. Die beeindruckende Bilanz als NFL-Profi lautet für ihn nun neun Siege in zehn Spielen. Giants legen beeindruckendes Comeback hin Die New York Giants haben in der NFL nach einer beeindruckenden Aufholjagd Geschichte geschrieben. Beim 31:28 bei den Arizona Cardinals lagen die Giants zeitweise mit 21 Punkten zurück, angeführt von Quarterback Daniel Jones und Runningback Saquon Barkley drehte New York das Spiel aber noch. Einen derart großen Rückstand hatten die Giants zuletzt 1949 gegen die damaligen Chicago Cardinals in einen Sieg umgewandelt. In Glendale/Arizona trug Quarterback Jones den Ball einmal selbst in die Endzone, Barkley erzielte zwei Touchdowns, musste in der Schlussphase aber mit einer Knöchelverletzung vom Feld. Kicker Graham Gano sorgte mit einem Field Goal kurz vor Schluss für die Entscheidung. Insgesamt kamen die Giants auf 24 Punkte nacheinander. Niederlage für Detroit Lions - Probleme bei St. Brown Nach der Überraschung gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs hat Footballprofi Amon-Ra St. Brown mit seinen Detroit Lions in der US-Liga NFL einen Rückschlag erlitten. Bei der Heimpremiere unterlagen die Lions den Seattle Seahawks mit 31:37 nach Verlängerung. Der Deutsch-Amerikaner blieb diesmal ohne Touchdown, in der Vorwoche hatte St. Brown für den ersten der neuen NFL-Spielzeit gesorgt. Der Wide Receiver fing gegen Seattle sechs Pässe für 102 Yards Raumgewinn. St. Brown musste im dritten Viertel am rechten Fuß und an der linken Wade behandelt werden, konnte aber weitermachen. In der Vorwoche hatten die Detroit Lions bei den Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes im Eröffnungsspiel der Liga 21:20 gewonnen. Für Fullback Jakob Johnson war mit den Las Vegas Raiders am zweiten Spieltag bei den Buffalo Bills nichts zu holen. Das Team um den Stuttgarter unterlag mit 10:38. Das Auftaktspiel hatten die Raiders gegen die Denver Broncos gewonnen (17:16).

