US-Sport kompakt Basketball-Star Dennis Schröder zum dritten Mal Vater

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

03.12.2022, 09:21 Uhr

Dennis Schröder von den Los Angeles Lakers. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Eishockey, NHL: Neuntes Saisontor für Stützle bei Ottawa Senators Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat beim neunten Saisonsieg seiner Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL sein neuntes Tor geschossen. Der 20 Jahre alte Stürmer war am Freitag (Ortszeit) beim 3:2 (0:1, 1:0, 1:1)-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die New York Rangers erfolgreich. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Stützle traf im zweiten Drittel nach Vorlage von Brady Tkachuk im Überzahlspiel zum 1:1-Ausgleich. Tkachuk avancierte für Ottawa zum Matchwinner: 49 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit glich der Senators-Kapitän zum 2:2 aus, 17 Sekunden vor Ende Verlängerung besorgte Tkachuk den Siegtreffer. Den Senators gelang damit die Revanche für die 1:3-Heimniederlage gegen die Rangers zwei Tage zuvor. Nach einem 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Auswärtserfolg bei den New York Islanders befinden sich die Nashville Predators weiter im Aufwind. Für die Predators war es der siebte Sieg aus den vergangenen neun Partien. Nashvilles Torhüter Kevin Lankinen parierte 48 Schüsse und stellte damit einen Karrierebestwert in der NHL auf. Basketball, NBA: Dennis Schröder zum dritten Mal Vater 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Der Aufwärtstrend der Los Angeles Lakers in der NBA setzt sich fort. Das Team um Superstar LeBron James gewann am Freitag (Ortszeit) bei den Milwaukee Bucks 133:129 (66:58) und fuhr damit den siebten Sieg aus den vergangenen neun Partien in der nordamerikanischen Basketball-Liga ein. Das gelang auch ohne Dennis Schröder, der deutsche Basketball-Nationalspieler ist zum dritten Mal Vater geworden. „Wir sind jetzt Fünf“, schrieb der 29-Jährige aus Braunschweig am Freitagabend deutscher Zeit bei Instagram und veröffentlichte Fotos vom Nachwuchs. Schröder war zuvor bereits Vater eines Sohnes (Dennis Malick jr.) und einer Tochter (Imalia Aaliya). Anthony Davis führte die Lakers mit 44 Punkten an und gewann das Duell gegen Milwaukees Superstar Giannis Antetokounmpo, der 40 Punkte erzielte. Davis hatte vor der Partie mit Football-Star Aaron Rodgers gesprochen, der Quarterback der Green Bay Packers verfolgte das Spiel in der Arena. „Als ich ihn vor dem Spiel gesehen hatte, sagte er zu mir, dass er heute 30 Punkte von mir sehen will“, erklärte Davis. James kam auf 28 Zähler und elf Vorlagen. In seiner 20-jährigen NBA-Laufbahn hat James nun 10 144 Korbvorlagen verteilt und in der ewigen Bestenliste Magic Johnson vom sechsten Platz verdrängt. Ein besonderes Spiel war es auch für Lakers-Cheftrainer Darvin Ham: Er kehrte erstmals nach Milwaukee zurück, nachdem er dort in den vorherigen vier Spielzeiten als Assistenztrainer gearbeitet hatte und 2021 mit den Bucks Meister geworden war. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Für die Brüder Franz und Moritz Wagner gab es mit den Orlando Magic eine 96:107 (47:54)-Niederlage bei den Cleveland Cavaliers. Moritz Wagner stand zum ersten Mal in dieser Saison in der Startformation, er wie auch sein Bruder Franz Wagner erzielten jeweils 16 Punkte. Die Magic konnten Clevelands Topscorer Donovan Mitchell nicht stoppen: Er hatte nach neun Minuten 16 seiner am Ende 34 Zähler erzielt und zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte als das gesamte Magic-Team markiert. Die Miami Heat entführten beim derzeit besten Team der NBA einen Auswärtssieg, durch ein 120:116 (59:62) nach Verlängerung fügten die Heat den Boston Celtics die erst zweite Niederlage aus den vergangenen 16 Partien zu. Jimmy Butler stand den Heat nach überstandener Knieverletzung wieder zur Verfügung und überzeugte mit 25 Zählern und 15 Rebounds. Zehn Sekunden vor Schluss traf Butler den spielentscheidenden Wurf.

(RP/SID/dpa)