US-Sport kompakt Murrays Verletzung überschattet Cardinals-Niederlage gegen Patriots

Die Arizona Cardinals haben in der NFL ihr Heimspiel gegen die New England Patriots verloren - und womöglich auf absehbare Zeit auch ihren Quarterback Kyler Murray. Der Spielmacher verletzte sich beim 13:27 am Montagabend schon beim ersten Angriff ohne Kontakt eines Gegenspielers am Knie und wurde danach sichtlich frustriert auf einem Wagen in die Katakomben gebracht. Genaue Angaben zur Art der Verletzung gab es zunächst nicht. Murray spielt seine vierte NFL-Saison und zählt zu den spektakulärsten Quarterbacks der National Football League.