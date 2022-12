US-Sport kompakt Wagner führt Orlando zum Sieg gegen die Rockets

Die Orlando Magic haben sich gut vom Ende ihrer Siegesserie erholt und zwei Tage nach der knappen Niederlage in Atlanta gegen die Houston Rockets gewonnen. Angeführt von Basketball-Nationalspieler Franz Wagner, der auf 25 Punkte kam, holten die Magic am Mittwochabend (Ortszeit) ein 116:110 und arbeiteten sich nach zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit noch zurück in die Partie. Moritz Wagner kam auf zwölf Punkte und sieben Rebounds. Für die Mannschaft war es der siebte Sieg in den vergangenen acht Spielen.