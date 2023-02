US-Sport kompakt Seider gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Draisaitl

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Lakers gewinnen bei James-Rückkehr Die Los Angeles Lakers haben mit dem wiedergenesenen Rekordmann LeBron James einen Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren. Die Lakers setzten sich gegen die New Orleans Pelicans mit 120:102 durch und holten den zweiten Sieg aus den letzten drei Spielen. James gelangen 21 Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists. Für den 38-Jährigen war es der erste Einsatz nach überstandener Verletzung und der erste Auftritt, nachdem er vergangene Woche Kareem Abdul-Jabbar als besten Scorer der NBA-Geschichte abgelöst hatte. Dennis Schröder steuerte beim Sieg der Kalifornier zehn Punkte und zwei Assists bei. Die Lakers liegen nach dem 27. Saisonsieg weiter auf dem 13. Platz der Western Conference und sind ein gutes Stück von den Play-off-Plätzen entfernt. Isaiah Hartenstein feierte mit den New York Knicks indes den dritten Sieg in Folge. Das Team des 24-Jährigen gewann bei den Atlanta Hawks mit 122:101 und schob sich in der Eastern Conference auf den sechsten Platz. Hartenstein gelangen in rund 26 Minuten Spielzeit sechs Punkte und elf Rebounds. Die Indiana Pacers beendeten auch ohne Daniel Theis ihre Negativserie. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge bezwangen die Pacers die Chicago Bulls mit 117:113. Eishockey: Seider gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Draisaitl knapp Moritz Seider hat in der NHL das deutsche Duell mit Leon Draisaitl gewonnen. Beim 5:4 der Detroit Red Wings gegen die Edmonton Oilers nach Penaltyschießen erzielten beide Eishockey-Nationalspieler am Mittwoch (Ortszeit) jeweils ein Tor für ihr Team. Seider gelang in der 18. Minute mit einem noch abgefälschten Pass sein viertes Saisontor zum 2:0 für Detroit, Draisaitl verkürzte in der 44. Minute zum 3:4 für Edmonton. Es war bereits das 31. Saisontor für den Kölner, der im Penaltyschießen ebenso wie Seider mit seinem Versuch scheiterte. Durch das Erreichen der Verlängerung nahmen die Oilers im Rennen um die Playoff-Plätze zumindest einen Punkt mit. Edmonton hat weiterhin deutlich bessere Chancen als Detroit, nach der regulären Saison noch um den Meistertitel mitspielen zu dürfen, obwohl die Red Wings zum vierten Sieg nacheinander kamen.

