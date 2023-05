US-Sport kompakt Miami kurz vor Finaleinzug in der NBA

Die Vegas Golden Knights haben ihren zweiten Einzug in die Stanley-Cup-Finals der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter fest im Blick. Am Sonntagabend (Ortszeit) gewann Vegas zu Hause gegen die Dallas Stars mit 3:2 nach Verlängerung und führt in der Finalserie der Western Conference nun mit 2:0. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig. Das dritte Spiel findet am Dienstag (Ortszeit) in Dallas statt.