US-Sport kompakt Miami baut Führung gegen Celtics aus – Trauer um NFL-Legende

Wie schon beim 123:116-Auftakterfolg am vergangenen Mittwoch ebenfalls in Boston avancierte Butler zum Matchwinner der Gäste. Der von einer Sprunggelenkverletzung genesene Guard übernahm nach einem Elf-Punkte-Rückstand seines Teams zu Beginn des letzten Viertels das Kommando auf dem Parkett. Mit neun Zählern hatte Butler, der im Viertelfinale mit seinen Kollegen die New York Knicks und Nationalspieler Isaiah Hartenstein aus dem Wettbewerb geworfen hatte, in der Schlussphase maßgeblichen Anteil an Miamis entscheidenden 20:9-Lauf.