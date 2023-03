US-Sport kompakt Mavericks verlieren beim Kleber-Comeback – Stützle schlägt Seider

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

01.03.2023, 07:17 Uhr

Tim Stützle trifft gegen die Red Wings Foto: dpa/Adrian Wyld

Basketball: Kleber verliert beim Comeback für Dallas Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat bei seinem lang erwarteten Comeback in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Sieg verpasst. Mit den Dallas Mavericks verlor der 31-Jährige das Duell mit den Indiana Pacers um Nationalspieler Daniel Theis knapp mit 122:124. Kleber war seit Mitte Dezember wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen. Gegen die Pacers stand er nun knapp 24 Minuten auf dem Parkett, dabei gelangen ihm neun Punkte und zwei Assists. Superstar Luka Doncic war an seinem 24. Geburtstag mit 39 Punkten Top-Scorer, konnte die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen aber nicht verhindern. Theis kam nicht zum Einsatz. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Auch Dennis Schröder musste einen Rückschlag einstecken. Der Nationalmannschaftskapitän unterlag mit den Los Angeles Lakers bei den Memphis Grizzlies mit 109:121. Dabei gelangen Schröder zehn Punkte, vier Rebounds und zehn Assists. Bei den Lakers fehlte der am Fuß verletzte Superstar LeBron James. NHL: Stützle gewinnt erneut Duell gegen Seider 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Tim Stützle hat auch das zweite deutsche NHL-Duell mit Moritz Seider klar für sich entschieden. Beim 6:1 der Ottawa Senators gegen die Detroit Red Wings verbuchte der Eishockey-Nationalspieler am Dienstagabend sein 28. Saisontor und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Schon tags zuvor beim 6:2 hatte der 21-Jährige ein Tor erzielt. Mit jeweils 64 Punkten sind die Senators nun gleichauf mit den Red Wings. Beide Teams machen sich noch Hoffnungen auf einen Wildcard-Platz für die Playoffs. Zu einem deutschen Torhüter-Duell kam es unterdessen nicht. Beim 5:3 der Seattle Kraken gegen die St. Louis Blues kamen weder Philipp Grubauer für die Kraken noch Thomas Greiss für die Blues zum Einsatz. JJ Peterka traf zum achten Mal in dieser Saison ins Tor, konnte die 3:5-Niederlage der Buffalo Sabres gegen die Columbus Blue Jackets aber nicht verhindern.

(RP/SID/dpa)