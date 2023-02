US-Sport kompakt Ullmark erzielt als 13. Torhüter ein NHL-Tor

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

26.02.2023, 10:26 Uhr

Ullmark erzielte als 13. Torhüter in der NHL einen Treffer. Foto: dpa/Rich Lam

Basketball: Memphis Grizzlies dominieren gegen Denver Nuggets Die Memphis Grizzlies haben das Duell der derzeit besten beiden Mannschaften der Western Conference in der NBA deutlich für sich entschieden. Am Samstag (Ortszeit) bezwangen die Grizzlies im Spitzenspiel der nordamerikanischen Basketballliga die Denver Nuggets zu Hause mit 112:94 (66:42). Die Grizzlies erspielten sich in der ersten Hälfte eine Führung von zeitweise 29 Zählern Differenz und dominierten das zweite Viertel mit 38:22. Ja Morant führte die Gastgeber mit 23 Punkten an. Mit 94 Zählern verzeichneten die Nuggets einen Saisontiefstwert, sie bleiben mit sechs Siegen mehr auf dem Konto aber auf dem ersten Platz im Westen vor den Grizzlies. Im Topspiel der Eastern Conference gewannen die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers 110:107. Für das aktuell beste Team der NBA avancierte Jayson Tatum zum Matchwinner, zwei Sekunden vor Schluss traf Tatum den Dreier zum Sieg. Der Flügelspieler der Celtics kam auf 18 Punkte, 13 Rebounds und sechs Vorlagen. Bei den Sixers spielte Joel Embiid mit 41 Zählern stark auf. Die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner verloren nach der All-Star-Pause ihr erstes Spiel. Mit 108:121 (52:51) zog das Team aus Florida daheim gegen die Indiana Pacers den Kürzeren. „Nachdem wir einige Würfe verfehlt und nicht das bekommen hatten, was wir wollten, hat sich das auch auf unsere Verteidigung ausgewirkt. Das dürfen wir nicht zulassen", sagte Franz Wagner zur zweiten Hälfte, in der die Magic entscheidend in Rückstand gerieten. Der Flügelspieler führte mit 21 Zählern sein Team an, sein Bruder Moritz kam auf acht Punkte. Bei den Pacers wurde Daniel Theis nicht eingesetzt. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein fuhr mit den New York Knicks den fünften Sieg nacheinander ein. Beim 128:106 (73:52) hatten die Knicks keine Probleme mit den New Orleans Pelicans, bereits nach dem ersten Viertel führte New York mit 16 Zählern Differenz. Hartenstein kam auf vier Zähler und zehn Rebounds. Eishockey: Torhüter Ullmark erzielt Tor für Boston Bruins - Stützle gewinnt Linus Ullmark hat für einen außergewöhnlichen Moment in der NHL gesorgt. Der Torhüter der Boston Bruins erzielte am Samstag (Ortszeit) im Spiel gegen die Vancouver Canucks ein Tor – als erst 13. Torhüter in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Zuletzt war dies dem Finnen Pekka Rinne im Januar 2020 geglückt. Ende des Schlussdrittels lagen die Bruins mit 2:1 in Führung, die Canucks nahmen ihren Torhüter aus dem Spiel und einen sechsten Feldspieler auf das Eis. Als Ullmark am eigenen Tor den Puck erhielt, schoss er die Scheibe über das ganze Feld nach vorne und traf 48 Sekunden vor Spielende zum 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)-Endstand ins leere Tor. „Drei Gegenspieler sind auf mich zugesprungen, ich habe erst gar nicht mitbekommen, wo der Puck war", sagte Ullmark zu seinem Tor. „Die Torhüter, die in dieser Liga ein Tor erzielt haben, sind alle großartig. Ich muss das alles erst mal verdauen." Die Bruins haben ihre vergangenen sechs Partien gewonnen und bleiben mit 95 Punkten das mit Abstand beste Team der NHL. Tim Stützle fuhr mit den Ottawa Senators einen 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)-Auswärtserfolg gegen die Montreal Canadiens ein. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, in dem die Senators innerhalb von gut sieben Minuten drei Tore erzielten. Stützle blieb zum dritten Mal nacheinander ohne Torbeteiligung. Trotz zweier Torvorlagen musste sich Nico Sturm mit den San Jose Sharks mit 3:4 (2:2, 0:0, 1:1) nach Penalty-Schießen den Chicago Blackhawks geschlagen geben. Sturm hatte im ersten Drittel jeweils zum Ausgleich aufgelegt. Auch Moritz Seider ging am Samstag als Verlierer vom Eis, mit den Detroit Red Wings setzte es für den Verteidiger eine 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)-Heimniederlage gegen die Tampa Bay Lightning. Von diesem deutschen Trio hat Seider mit den Red Wings aber die besten Chancen, die Playoffs zu erreichen. Detroit liegt mit 64 Punkten nur einen Punkt hinter den Pittsburgh Penguins, die aktuell einen der beiden Wildcard-Plätze der Eastern Conference einnehmen.

