US-Sport kompakt Draisaitl verliert Playoff-Auftakt trotz Doppelpacks

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

18.04.2023, 08:35 Uhr

Leon Draisaitl jubelt nach einem Tor mit seinem Team. Foto: AP/JASON FRANSON

Eishockey: Draisaitl verliert zum Play-off-Auftakt Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers trotz eines Doppelpacks einen enttäuschenden Start in die NHL-Play-offs erlebt. Die Kanadier verspielten am Montag (Ortszeit) beim 3:4 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings im Schlussdrittel eine Zwei-Tore-Führung. Draisaitl erzielte den Führungstreffer (7.) sowie das zwischenzeitliche 3:1 (49.) und knüpfte an seine starke Verfassung der Regular Season an. Evan Bouchard (13.) war ebenfalls für die Oilers erfolgreich. Das half jedoch nichts, weil Alex Iafallo (70.) in der Overtime für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte. Die Kalifornier hatten im Schlussdrittel zunächst zweimal dank Adrian Kempe (41./52.) verkürzt, ehe Anze Kopitar 17 Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich erzielte. Das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie findet in der Nacht zu Donnerstag (4.00 Uhr MESZ/Sky) erneut in Kanada statt. Der 27-jährige Draisaitl hatte in der Hauptrunde mit 128 Punkten einen persönlichen Bestwert aufgestellt. Mit seinem ersten Tor gegen Los Angeles knackte er die 60-Punkte-Marke in den Play-offs, nur zwei Spieler in der NHL-Historie benötigten dafür weniger Spiele als Draisaitl (38): Wayne Gretzky (26) und Mario Lemieux (34). Mit der besten Hauptrunde seit den glorreichen Zeiten der Klublegende Gretzky haben Draisaitl und Co. die Erwartungen bei den Fans hochgeschraubt. Im Vorjahr waren die Oilers im Halbfinale gegen den späteren Meister Colorado Avalanche ausgeschieden. Die Boston Bruins, die als bestes Team der Hauptrunde mehrere Rekorde aufgestellt hatten, starteten beim 3:1 gegen die Florida Panthers erfolgreich in die heiße Saisonphase. Zudem setzten sich die Carolina Hurricanes 2:1 gegen die New York Islanders durch. Basketball: Warriors verlieren auch Spiel zwei in Sacramento Titelverteidiger Golden State Warriors hat einen Fehlstart in der ersten Runde der NBA-Play-offs hingelegt und auch das zweite Spiel in Sacramento verloren. Bei den Kings, nach 17 Jahren erstmals wieder in den Play-offs vertreten, unterlag das Team um Superstar Stephen Curry beim 106:114 in der Nacht auf Dienstag erneut. Die Best-of-seven-Serie wechselt nun für Spiel drei und vier in die Arena der Warriors, vor heimischer Kulisse steht Golden State gehörig unter Druck. Im kalifornischen Duell reichten den Warriors 28 Punkte ihres Franchise-Players Curry nicht, bei den Kings überzeugten vor allem Center Domantas Sabonis und Spielmacher De'Aaron Fox mit je 24 Punkten. Neben den Kings fuhren auch die Philadelphia 76ers ihren zweiten Sieg im zweiten Play-off-Spiel ein, gegen die Brooklyn Nets setzten sich die Sixers mit 96:84 durch. Nach schwachem Start mit zahlreichen Ballverlusten steigerte sich das Team um MVP-Kandidat Joel Embiid und drehte die Partie dank eines 20:5-Laufs im dritten Viertel. Dabei dominierte Embiid mit 20 Punkten und 19 Rebounds auf beiden Seiten des Feldes. Bester Werfer bei den Sixers war aber Tyrese Maxey mit 33 Zählern. Basketball: Jackson Jr. als Verteidiger des Jahres geehrt Der US-amerikanische Basketballprofi Jaren Jackson Jr. ist in der NBA zum Verteidiger des Jahres gewählt worden - als zweitjüngster Spieler der Geschichte. Der 23 Jahre alte Forward der Memphis Grizzlies setzte sich mit 56 von 100 Erststimmen und 391 Gesamtpunkten vor Milwaukees Brook Lopez (309) und Clevelands Evan Mobley (101) durch. Das gab die nordamerikanische Profiliga am Montagabend bekannt. „Ich versuche, alles unter einen Hut zu bringen", sagte Jackson Jr., um „ein guter Allround-Spieler zu sein". Insbesondere seinem Vater dankte er, der ihn dazu gebracht habe, „alle möglichen verrückten Dinge im Fitnessstudio zu trainieren". Jackson Jr. ist neben Alvin Robertson, Kawhi Leonard und Dwight Howard der einzige 23-Jährige, der bislang als „Defensive Player of the Year" (DPOY) ausgezeichnet wurde. Howard war bei seiner Wahl wenige Monate jünger. In der abgelaufenen Regular Season führte Jackson Jr. die Liga mit 3,0 Blocks pro Spiel an und verhalf Memphis so zur drittbesten Defensive. Zudem erzielte er 18,6 Punkte und 6,8 Rebounds im Schnitt. In der ersten Runde der Play-offs liegt Memphis, das die Hauptrunde als zweitbestes Team im Westen abschloss, gegen die Los Angeles Lakers um Dennis Schröder mit 0:1 hinten.

(RP/SID/dpa)