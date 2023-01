US-Sport kompakt Draisaitl erzielt 22. Saisontreffer bei Oilers-Sieg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

06.01.2023, 08:00 Uhr

Torhüter Ilya Sorokin (30) von den New York Islanders und Leon Draisaitl (l) von den Edmonton Oilers prallen zusammen. Foto: dpa/Jason Franson

NHL: Leon Draisaitl trifft bei Edmontons Sieg gegen New York Leon Draisaitl hat zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder ein Tor in der NHL erzielt. Am Donnerstag (Ortszeit) schoss Deutschlands Sportler des Jahres 2020 beim 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)-Heimerfolg seiner Edmonton Oilers gegen die New York Islanders seinen 22. Saisontreffer in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Der 27 Jahre alte Draisaitl besorgte Mitte des ersten Drittels aus dem Überzahlspiel den Führungstreffer Edmontons. Zudem bereitete der gebürtige Kölner das 4:1 im zweiten Durchgang vor. Mit 60 Scorerpunkten rangiert Draisaitl hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (75) auf dem zweiten Platz der NHL. Draisaitl hatte zuletzt zwei Spiele verletzungsbedingt verpasst und war am Dienstag auf das Eis zurückgekehrt. Die deutschen Torhüter Thomas Greiss (St. Louis Blues) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) wurden bei den Siegen ihrer Teams nicht eingesetzt. Juuse Saros, Torhüter der Nashville Predators, parierte beim 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) seines Teams gegen die Carolina Hurricanes 64 Schüsse auf sein Tor. Das sind die drittmeisten Paraden in der NHL-Geschichte. Den Rekord hält Ron Tugnutt seit 1991 mit 70 gehaltenen Schüssen. NBA: Franz Wagner verliert mit Orlando bei Rückkehr nach Sperre Nach einer Sperre von einem Spiel ist Franz Wagner in der NBA mit einer Niederlage auf das Parkett zurückgekehrt. Mit den Orlando Magic kassierte der Basketball-Nationalspieler am Donnerstag (Ortszeit) ein 115:123 (43:65) gegen die Memphis Grizzlies in der nordamerikanischen Profiliga. Die Magic gingen mit einem Rückstand von 14 Zählern Differenz in den Schlussabschnitt. Dort versuchte Wagner, sein Team heranzuführen: 19 seiner 22 Zähler erzielte er im letzten Viertel. Doch Orlando konnte die Partie nicht mehr drehen und verlor zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien. Franz Wagner war für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er bei einem Gerangel um seinen Bruder Moritz Wagner im Spiel gegen die Detroit Pistons den Bankbereich seines Teams verlassen hatte. Moritz Wagner wurde nach seinem harten Foul gegen Detroits Killian Hayes für zwei Partien gesperrt und fehlte Orlando auch gegen Memphis. Die Dallas Mavericks verloren gegen die Boston Celtics, das derzeit beste Team der NBA, deutlich mit 95:124 (46:64). Damit endete der Erfolgslauf der Texaner von sieben Siegen in Serie. Luka Doncic erzielte 23 Zähler und spielte im vierten Viertel nicht mehr, da die Partie dort bereits entscheiden war. Bei den Celtics war Jayson Tatum mit 29 Punkten, 14 Rebounds und zehn Assists der beste Akteur auf dem Parkett. Der finnische Nationalspieler Lauri Markkanen führte mit einem Karrierebestwert von 49 Punkten seine Utah Jazz zu einem 131:114 (64:56)-Auswärtserfolg bei den Houston Rockets.

(RP/SID/dpa)