US-Sport kompakt Draisaitl durchbricht die nächste Schallmauer

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

22.02.2023, 10:04 Uhr

Leon Draisaitl. Foto: dpa/Jason Franson

Eishockey: Draisaitl durchbricht nächste Schallmauer Eishockeystar Leon Draisaitl hat die nächste Schallmauer in der nordamerikanischen Profiliga NHL durchbrochen. Der deutsche Nationalstürmer war mit zwei Vorlagen und einem Treffer maßgeblich am 4:2-Erfolg seiner Edmonton Oilers gegen die Philadelphia Flyers beteiligt und schraubte seine NHL-Bilanz auf über 700 Scorerpunkte. Sturmpartner und Superstar Connor McDavid, dem zwei Tore und ein Assist gelangen, knackte seinerseits die Grenze von 800 Karrierepunkten. Draisaitl lobte nach dem Meilenstein vor allem seine Sturmkollegen McDavid und Ryan Nugent-Hopkins: „Sie sind zwei der besten Spieler der Welt, ganz einfach. Es macht so viel Spaß, mit ihnen zusammen auf dem Eis zu stehen." Das Trio sorgte gemeinsam in Überzahl für das zwischenzeitliche 2:2, das besondere statistische Bedeutung hatte: Tor Nummer 288 war Draisaitls 700. Scorerpunkt, Assist 519 der 800. Zähler für McDavid, der noch zwei Tore nachlegte. Einen Erfolg auch ohne eigenen Scorerpunkt feierte Moritz Seider. Der Verteidiger setzte sich mit den Detroit Red Wings bei den Washington Capitals mit 3:1 durch. Angreifer John-Jason Peterka musste mit den Buffalo Sabres beim 3:6 gegen die Toronto Maple Leafs einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Goalie Thomas Greiss kam beim 1:4 seiner St. Louis Blues bei den Carolina Hurricanes nicht zum Einsatz. Basketball: Hawks entlassen Headcoach McMillan Die Atlanta Hawks aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben ihren Cheftrainer Nate McMillan entlassen. Der bisherige Assistenzcoach Joe Prunty übernimmt das Team um Trae Young bis auf Weiteres, teilte die Franchise mit. „Entscheidungen wie diese, besonders während der Saison, sind immer extrem schwierig. Aber wir glauben, dass es im besten Interesse unseres Teams ist, mit einer anderen Stimme an der Spitze weiterzumachen", begründete Atlantas General Manager Landry Fields die Entscheidung. Der frühere NBA-Profi McMillan (58) hatte die Hawks 2021 überraschend bis ins Finale der Eastern Conference geführt, wo gegen den späteren Champion Milwaukee Bucks Endstation war. In der laufenden Spielzeit ist die Qualifikation der Hawks für die Play-offs angesichts der Zwischenbilanz von 29 Siegen und 30 Niederlagen gefährdet. Basketball: Griner unterschreibt bei Phoenix Mercury Brittney Griner wird ihre Basketball-Karriere nach ihrer Gefangenschaft in Russland fortsetzen und hat bei ihrem Ex-Klub Phoenix Mercury aus der WNBA einen Einjahresvertrag unterschrieben. Mit „BG is back" bestätigte die Franchise am Dienstag die Rückkehr der Starspielerin. „Dies ist eine besondere Unterzeichnung, es ist ein besonderer Tag für uns alle", sagte Mercury-Geschäftsführer Jim Pitman. „Wir haben BG jeden Tag vermisst, an dem sie nicht da war." Griner war Anfang August von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und in einem spektakulären Gefangenenaustausch im Dezember freigelassen worden. Die 32-Jährige verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren. Die 32-Jährige wurde 2013 an Nummer eins von Phoenix gedraftet und gewann 2014 die Meisterschaft. Hinzu kamen zweimal Gold bei Olympia (2016, 2020) und zwei WM-Titel (2014, 2018) mit den USA. Griner wurde zudem in die Liste der 25 besten WNBA-Spielerinnen aufgenommen.

