US-Sport kompakt LeBron James führt die Lakers zum nächsten Sieg – Grubauer gleicht Serie aus

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

25.04.2023, 08:29 Uhr

LeBron James überragt für die Lakers Foto: AP/Jae C. Hong

Basketball: Drei Matchbälle für Schröders Lakers - Bucks vor dem Aus Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers stehen in den Play-offs der NBA kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Kalifornier setzten sich zu Hause mit 117:111 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies durch und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 3:1. In der Nacht auf Donnerstag bietet sich für LA nun die Chance, in Memphis alles klarzumachen. Die Lakers, die sich erst über das Play-in-Turnier für die Endrunde qualifiziert hatten, konnten sich auf eine gute Teamleistung verlassen. Sechs Spieler punkteten zweistellig, darunter auch Schröder, der zwölf Zähler erzielte. Superstar LeBron James (22 Punkte, 20 Rebounds) führte LA mit einem erfolgreichen Korbleger 0,8 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung - auch in dieser überragte er und brachte den knappen Sieg über die Zeit. Im zweiten Spiel der Nacht sorgte Miami Heat für eine faustdicke Überraschung und erhöhte durch einen 119:114-Heimsieg gegen die Milwaukee Bucks seine Führung in der Serie auf 3:1. Miami-Star Jimmy Butler überragte mit 56 Punkten - der viertbeste Wert in der Geschichte der NBA-Play-offs. „Wir wissen, wozu wir fähig sind. Auswärts werden Titel gewonnen - wir haben eine Chance", sagte Butler mit Blick auf den ersten Matchball Miamis in der Nacht auf Donnerstag in Milwaukee. Auch der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo aus Griechenland, der nach einer kurzen Verletzungspause sein Comeback gab, konnte die Niederlage seiner Bucks trotz langer Führung nicht verhindern. Das beste Team der regulären Saison galt als einer der Topfavoriten auf den Titel und steht nun vor dem frühen Aus. Eishockey: Grubauer und Seattle gleichen aus in der NHL-Serie aus Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und sein Klub Seattle Kraken haben in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL zurückgeschlagen. Das Team um den deutschen Goalie besiegte Titelverteidiger Colorado Avalanche in eigener Halle mit 3:2 nach Verlängerung, in der Best-of-seven-Serie des Achtelfinals glich Seattle damit zum 2:2 aus. Der krasse Außenseiter hatte den Serienauftakt überraschend gewonnen, und auch im vierten Spiel lag Seattle durch William Borgen (4.) und Daniel Sprong (11.) früh mit 2:0 in Führung. Avalanche-Topstar Mikko Rantanen allerdings glich die Partie im Mittelabschnitt aus. Jordan Eberle entschied das Spiel letztlich für Seattle in der Overtime. Grubauer, der zwischen 2018 und 2021 für Colorado im Tor gestanden hatte, konnte 20 Schüsse des Gegners abwehren. Der Rosenheimer ist neben Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) der zweite Deutsche, der in den Play-offs um den Stanley Cup steht. 2018 hatte er die Trophäe mit den Washington Capitals als Ersatztorwart gewonnen. Im einem ebenfalls dramatischen Duell unterlag Tampa Bay Lightning den Toronto Maple Leafs nach 4:1-Führung noch mit 4:5 nach Verlängerung. Tampa, zuletzt 2020 und 2021 Stanley-Cup-Sieger, ist dadurch mit 1:3 in der Serie ins Hintertreffen geraten. Einen Matchpuck erspielten sich auch die Vegas Golden Knights durch ein 4:2 bei den Winnipeg Jets. Im Duell zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils steht es dagegen 2:2 nach dem 3:1-Erfolg der Gäste im Madison Square Garden. Football: Hurts will NFL-Titel nach Mega-Vertrag Quarterback Jalen Hurts ist nach der Unterzeichnung seines Rekordvertrags bei den Philadelphia Eagles aus der National Football League (NFL) heiß auf den Super-Bowl-Triumph. „Geld ist schön. Meisterschaften sind besser", sagte der 24-Jährige und ergänzte: „Die harte Arbeit geht weiter, das Feuer brennt." Hurts hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert und kassiert dafür bis zu 255 Millionen Dollar. Damit steigt er dem Vernehmen nach zum pro Saison bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte auf. 179 Millionen Dollar sind ihm garantiert, sein bisheriger Rookie-Kontrakt läuft noch ein Jahr, dann greift der Rekord-Deal. „Ich versuche nur, die beste Version von mir selbst zu sein - der beste Spieler, Anführer und Mann, der ich sein kann. Und das wird sich nie ändern", versicherte Hurts. Er war 2020 als Nummer 53 von Philadelphia im Draft gezogen worden, in der vergangenen Saison führte der gebürtige Texaner die Eagles in den Super Bowl, in dem sie sich nur knapp den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes geschlagen geben mussten. Das soll sich laut Hurts in der kommenden Saison ändern: „Wir haben etwas Besonderes vor."

(RP/SID/dpa)