US-Sport kompakt Lakers verlieren - Sorgen um LeBron James

Football-Profi Amon-Ra St. Brown darf nach Angaben seines Teams zum ersten Mal in der Karriere am Pro Bowl teilnehmen. Der Wide Receiver von den Detroit Lions ist auf seiner Position als Nachrücker bei dem All-Star-Event der National Football League (NFL) am kommenden Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas dabei. Das teilten die Lions am Montag mit und gratulierten neben St. Brown auch dessen Mitspieler Penei Sewell, der ebenfalls nachrückt.