US-Sport kompakt Kleber entscheidet NBA-Duell der Mavericks mit den Lakers

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

17.03.2023, 07:20 Uhr

Mehr als zwei Monate war Maxi Kleber verletzt Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Kleber entscheidet NBA-Duell der Mavericks mit den Lakers Knapp einen Monat vor dem Start in die NBA-Playoffs hat ein Dreier von Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber die wichtige Partie zwischen den Dallas Mavericks und den Los Angeles Lakers entschieden. Beim 111:110-Sieg der Mavericks traf der Würzburger am Freitagabend bei auslaufender Uhr und machte den Sieg perfekt. Zuvor hatte er mit drei verwandelten Freiwürfen den Rückstand sieben Sekunden vor Schluss bereits von vier Punkten auf einen verkürzt. Insgesamt kam er auf zehn Punkte. Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder kam auf 15 Zähler für die Lakers und machte eine starke Partie, konnte die möglicherweise folgenschwere Niederlage am Ende aber nicht verhindern. Die Mavericks zogen im Kampf um ein direktes Ticket für die Playoffs mit den Golden State Warriors gleich. Die hatten zuvor gegen die Atlanta Hawks 119:127 verloren - 31 Punkte von Steph Curry waren zu wenig für den Titelverteidiger. Weil auch die Minnesota Timberwolves nach zweimaliger Verlängerung 131:139 gegen die Chicago Bulls verloren, war die Situation für die Lakers vor der Partie ideal für einen großen Schritt in Richtung Platz sechs der Western Conference. Durch die eigene Niederlage rutschte das Team aber hinter die Oklahoma City Thunder auf Rang zehn und muss selbst um die Teilnahme am Play-In bangen.

(RP/SID/dpa)