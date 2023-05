US-Sport kompakt Jokic und Nuggets in NBA weiter auf Kurs - Harden mit 45 Punkten

Musiker Snoop Dogg ist an einem Einstieg bei den Ottawa Senators um Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle interessiert. Der Hip-Hop-Star lobte am Montag in einem Post auf Instagram den Geschäftsmann Neko Sparks für dessen Pläne eines Kaufs des NHL-Teams. „Ich freue mich darauf, ein Teil dieser Besitzer-Gruppe zu sein“, schrieb Snoop Dogg und fügte in Großbuchstaben hinzu: „Ich will Eishockey zurück in unsere Gemeinschaft bringen.“