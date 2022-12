US-Sport kompakt Johnson kassiert knappe Niederlage mit den Raiders – Stützle und Ottawa verlieren spät

Der in dieser Saison so enttäuschende Titelverteidiger feierte damit den vierten Sieg in der amerikanischen Football-Liga, die Raiders müssen sich dagegen wohl von allen Hoffnungen auf die Playoffs verabschieden. Für das Team war es die achte Niederlage bei fünf Siegen. „Die Rams haben einfach besser gespielt in den entscheidenden Momenten“, sagte Johnson. „Wir haben noch vier Wochen vor uns, da hilft es jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken.“