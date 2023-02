US-Sport kompakt Irving dreht zu spät auf – Stützle erzielt Siegtor für Ottawa

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

14.02.2023, 07:29 Uhr

Tim Stützle jubelt mit seinen Teamkollegen. Foto: dpa/Sean Kilpatrick

Basketball: Irving kommt erst spät in Fahrt – Wagner-Brüder stark Trotz der bislang stärksten Leistung im Mavericks-Trikot hat Basketball-Superstar Kyrie Irving seine Heimpremiere mit Dallas verloren. Der Neuzugang erzielte beim 121:124 gegen die Minnesota Timberwolves insgesamt 36 Punkte, konnte damit ebenso wie Ausnahmespieler Luka Doncic (33 Punkte) die zweite NBA-Niederlage der Texaner in Folge jedoch nicht mehr verhindern. Dallas, das weiter auf den angeschlagenen Nationalspieler Maxi Kleber verzichten musste, hatte zwischenzeitlich mit 26 Punkten in Rückstand gelegen, ehe Irving im letzten Viertel aufdrehte. Der 30-Jährige erzielte 26 seiner 36 Zähler im vierten Abschnitt. Dallas liegt als Fünfter der Western Conference weiter auf Play-off-Kurs. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Grund zum Jubeln hatten am Montagabend (Ortszeit) dagegen die Wagner-Brüder Franz und Moritz. Mit den Orlando Magic feierte das deutsche Duo einen 100:91-Auswärtssieg bei den Chicago Bulls. Franz Wagner erzielte dabei 18 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists, Moritz steuerte sieben Zähler bei. Auch Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks beim 124:106 gegen die Brooklyn Nets einen Erfolg. Eine Niederlage steckte dagegen Dennis Schröder ein. Der Nationalmannschaftskapitän kam beim 115:127 bei den Portland Trail Blazers lediglich auf zwei Zähler. Bei den Lakers machte sich die Abwesenheit von LeBron James bemerkbar, der Superstar laboriert weiterhin an einer Sprunggelenksverletzung. Der 38-Jährige hat nicht mehr gespielt, seit er vergangene Woche Kareem Abdul-Jabbar als besten Scorer der NBA-Geschichte abgelöst hat. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Auch Daniel Theis ging mit den Indiana Pacers beim 117:123 gegen Utah Jazz als Verlierer vom Feld. Der Nationalspieler kam auf elf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists. Eishockey: Stützle mit dem Siegtreffer für die Senators Mit einer Galavorstellung hat der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Liga NHL zum Sieg über die Calgary Flames geführt. Beim 4:3-Heimerfolg nach Verlängerung erzielte Stützle am Montag (Ortszeit) nicht nur das Siegtor nach knapp zwei Minuten der Extraspielzeit. Der 21 Jahre alte Angreifer war zuvor auch an allen drei anderen Treffern der Senators beteiligt, die in den letzten gut zwei Minuten der regulären Spielzeit noch einen 1:3-Rückstand aufholten. Trotzdem war Stützle anschließend nicht restlos zufrieden. Der Puck sei oft in aussichtsreichen Situationen vor dem Tor und beim Überzahlspiel versprungen, bemängelte der Matchwinner anschließend. „Ich bin da draußen ein paar Mal verrückt geworden“, sagte Stützle. „Aber am Ende haben wir es hinbekommen.“ Trotz des 25. Saisonsieges im 52. Spiel bleiben die Playoff-Plätze für Ottawa ein ganzes Stück entfernt.

(RP/SID/dpa)