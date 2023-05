US-Sport kompakt Grubauers Kraken droht Playoff-Aus

Die Boston Celtics haben in den NBA-Playoffs gegen die Philadelphia 76ers ein siebtes Spiel erzwungen. Die Celtics führten beim 96:86 am Donnerstagabend (Ortszeit) über weite Strecken der Partie, gerieten spät im dritten Viertel aber mit fünf Punkten in Rückstand. Die Celtics ließen sich davon nicht irritieren und konnten insbesondere auf Jayson Tatum vertrauen, der 16 seiner 19 Punkte im Schlussviertel erzielte und den 76er-Fans in Philadelphia allen Spaß nahm. Die entscheidende Partie in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference findet am Sonntag (Ortszeit) in Boston statt.