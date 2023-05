US-Sport kompakt Grubauer und Seattle übernehmen Führung im Viertelfinale

Die Phoenix Suns haben in den NBA-Playoffs gegen die Denver Nuggets den Ausgleich geschafft. Beim 129:124 am Sonntag kamen Kevin Durant und Devin Booker auf jeweils 36 Punkte für die Gastgeber und ließen die Leistung von Nuggets-Profi Jokic und dessen 53 Punkte ins Leere laufen. In der Serie steht es nach vier Spielen 2:2, zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht ein Team vier Siege. Das nächste Duell ist in der deutschen Nacht zu Mittwoch in Denver.