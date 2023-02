US-Sport kompakt Grubauer bleibt nach Sieg mit Seattle auf Playoff-Kurs

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

19.02.2023, 09:30 Uhr

Philipp Grubauer (l) mit Teamkollege Jordan Eberle. Foto: AP/Lindsey Wasson

NHL-Torhüter Grubauer bleibt nach Sieg mit Seattle auf Playoff-Kurs Der deutsche Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken das zweite Spiel nacheinander gewonnen und bleibt in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auf Playoff-Kurs. Am Samstag (Ortszeit) setzte sich Seattle zu Hause mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) gegen die Detroit Red Wings mit dem deutschen Verteidiger Moritz Seider durch. Grubauer parierte 21 der 23 Schüsse auf sein Tor, den zweiten Treffer kassierte der 31-Jährige erst zweieinhalb Minuten vor Schluss. Durch zwei Tore und eine Vorlage war vor allem Jordan Eberle für die 4:1-Führung Seattles verantwortlich. Seattle behauptet mit 70 Punkten den dritten Platz der Pacific Division, der zur direkten Playoff-Teilnahme berechtigt. Drei Zähler dahinter liegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl. Auch beim Duell zwischen den San Jose Sharks und Buffalo Sabres kam es zum Aufeinander zweier deutscher Eishockey-Spieler. Dabei behielt JJ Peterka mit Buffalo gegen Nico Sturm von den Sharks mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) die Oberhand. Beide blieben ohne Torbeteiligung. Medien: Basketballerin Brittney Griner wird 2023 wieder spielen Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner wird nach zehnmonatiger Haft in Russland laut US-Medienberichten in der kommenden Saison wieder für die Phoenix Mercury in der Frauen-Basketballliga WNBA auflaufen. Wie der US-Sender ESPN am Samstag (Ortszeit) berichtet, sollen sich Griner und Phoenix auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Anfang Februar 2022 war Griner an einem Moskauer Flughafen festgenommen und später wegen illegalen Drogenbesitzes und versuchten Schmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Anfang Dezember war sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs für den russischen Waffenhändler Viktor But freigelassen worden. NBA: Lillard gewinnt Dreier-Wettbewerb des All-Star-Wochenendes Damian Lillard hat sich den Titel beim Dreier-Wettbewerb des All-Star-Wochenendes der NBA geholt. Der Basketballprofi der Portland Trail Blazers setzte sich am Samstag (Ortszeit) in Salt Lake City in der Finalrunde gegen Buddy Hield und Tyrese Haliburton durch, die beide für die Indiana Pacers aktiv sind. Lillard erzielte in der Finalrunde 26 Punkte und damit einen Zähler mehr als Hield. Dabei versenkte Lillard seine letzten vier Würfe. Beim Dreier-Wettbewerb müssen die Teilnehmer je fünf Dreier von fünf verschiedenen Positionen nehmen und innerhalb von einer Minute so viele Distanzwürfe wie möglich versenken. Mac McClung von den Philadelpia 76ers gewann den Dunk-Wettbewerb. Im Finale setzte sich der 24-Jährige gegen Trey Murphy von den Indiana Pacers durch. McClung erhielt von der Jury bei drei seiner vier Dunks die volle Punktezahl von 50. Bei seiner letzten Aktion brachte McClung den Ball nach einer Drehung von 540 Grad im Korb unter. Den dritten Wettbewerb des All-Star-Samstags, die sogenannte Skills Challenge, holten sich mit Jordan Clarkson, Walker Kessler und Collin Sexton drei Spieler der Utah Jazz. In seiner Heimspielstätte setzte sich das Trio gegen eine Mannschaft um Superstar Giannis Antetokounmpo und ein Team aus drei Liganeulingen durch. Die Skills Challenge verbindet Dribble-, Pass- und Wurfaktionen. Am Sonntag (Ortszeit) findet am dritten Tag des Show-Wochenendes das Highlight statt, dann treten die besten Basketballer der NBA im All-Star-Spiel aufeinander.

(RP/SID/dpa)