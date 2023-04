US-Sport kompakt Grubauer gewinnt Playoff-Auftakt mit Seattle

In der Eastern Conference ist auch den Cleveland Cavaliers der 1:1-Ausgleich in der Serie geglückt. Nachdem die Cavaliers ihr erstes Heimspiel gegen die New York Knicks verloren hatten, setzten sie sich diesmal zu Hause mit 107:90 (59:39) durch. Darius Garland führte Cleveland mit 15 seiner 32 Punkte in einem starken zweiten Viertel an, womit sich die Gastgeber eine 20-Punkte-Führung zur Pause erspielten. Bei den Knicks kam der deutsche Center Isaiah Hartenstein auf vier Zähler, sieben Rebounds und fünf Assists.