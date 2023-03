US-Sport kompakt Garoppolo findet neues Team - Rodgers-Entscheidung noch offen

Die Beschützer der Quarterbacks erlebten einen Zahltag am Montag. So unterschrieb Guard Chris Lindstrom bei den Atlanta Falcons einen neuen Vertrag über fünf Jahre und 105 Millionen Dollar, wovon 63 Millionen garantiert sind - Rekord auf dieser Position. Die Denver Broncos haben mit Mike McGlinchey und Ben Powers gleich zwei Offensive-Line-Spieler verpflichtet, was sie zusammengerechnet 139,5 Millionen Dollar kostet. Generell waren die Broncos sehr aktiv am Montag. Die Kansas City Chiefs lassen bekanntlich Top-Offensive-Tackle Orlando Brown ziehen - der noch kein neues Team hat - und holen stattdessen Jawaan Taylor von den Jaguars. Vier Jahre, 80 Millionen Dollar. Ebenfalls im Geschäft für Offensive-Line-Spieler waren die Washington Commanders, die mit Andrw Wylie von den Chiefs und Nick Gates von den New York Giants gleich zwei verpflichteten.