US-Sport kompakt Franz Wagner sticht heraus – James mit 47 Punkten

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

31.12.2022, 10:16 Uhr

Moritz Wagner im Spiel gegen die Detroit Pistons. Foto: AP/Duane Burleson

NBA: Franz Wagner glänzt – LeBron James mit 47 Punkten Die durch mehrere Strafen dezimierten Orlando Magic haben trotz einer starken Leistung von Franz Wagner die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Florida unterlag in der US-Profiliga NBA den Washington Wizards am Freitag (Ortszeit) mit 100:119, Wagner war mit 28 Punkten, 4 Rebounds und 8 Assists der Topscorer seines Teams. Orlando standen nur acht Spieler zur Verfügung, nachdem die NBA infolge der heftigen Auseinandersetzungen im Spiel bei den Detroit Pistons insgesamt elf Strafen ausgesprochen hatte. Orlandos Center Moritz Wagner, der mit einem Foul die tumultartigen Szenen ausgelöst hatte, muss noch ein weiteres Mal zusehen. Auch Bruder Franz erhielt eine Sperre, muss diese aufgrund der Vielzahl an Sanktionen aber erst im nächsten Spiel am Mittwoch bei Oklahoma City Thunder absitzen. Abgesehen von Moritz Wagner wurden alle Magic-Spieler gesperrt, da sie den Bankbereich verlassen hatten. LeBron James trumpfte derweil an seinem 38. Geburtstag groß auf. Der Ausnahmespieler führte die Los Angeles Lakers bei den Atlanta Hawks zu einem 130:121-Erfolg und schrammte mit 47 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists nur knapp an einem Triple-Double vorbei. Gemessen an Punkten war es die beste Saisonleistung des Superstars. Teamkollege Dennis Schröder verzeichnete gegen sein Ex-Team 12 Punkte, 2 Rebounds und 9 Assists. NHL: Draisaitl fehlt den Oilers erstmals in dieser Saison Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat erstmals in dieser Saison ein NHL-Spiel der Edmonton Oilers verpasst. Der gebürtige Kölner fehlte beim 7:2-Triumph der Kanadier bei den Seattle Kraken am Freitag (Ortszeit) aufgrund einer nicht näher angegebenen Verletzung. Die vorherigen 36 Saisonspiele in der nordamerikanischen Profiliga hatte der Ausnahmespieler stets auf dem Eis gestanden. Seine Teamkollegen vertraten Draisaitl eindrucksvoll und liegen mit 42 Punkten weiter auf Play-off-Kurs. Aufseiten Seattles kam Nationaltorwart Philipp Grubauer nur knapp vier Minuten zum Einsatz.

(RP/SID/dpa)