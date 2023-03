US-Sport kompakt Franz Wagner glänzt bei Magic-Sieg in der NBA

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

19.03.2023, 09:19 Uhr

Orlando-Magic-Forward Franz Wagner zieht an Marcus Morris Sr. von den Los Angels Clippers vorbei. Foto: dpa/Allison Dinner

Eishockey: Draisaitl weiter auf Play-off-Kurs - Sieg bei „Krake“ Grubauer Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers im Rennen um die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen wichtigen Sieg errungen. Die Kanadier setzten sich beim direkten Rivalen Seattle Kraken um den deutschen Torhüter Philipp Grubauer mit 6:4 durch und bauten in der Pacific Division den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten auf drei Punkte aus. Draisaitl steuerte zum Auswärtssieg drei Assists bei, darunter auch einen genialen Rückhandpass über zwei Linien zu Evander Kane, der mit einem Schuss in den Winkel zum 5:3 abschloss. Für den Kölner waren es die Torvorlagen Nummer 58 bis 60 in dieser Spielzeit. Kane überragte mit insgesamt drei Treffern, Connor McDavid kam auf ein Tor und zwei Assists und führt die NHL-Scorerwertung unangefochten mit 134 Punkten vor Draisaitl (104) an. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Grubauer stand zu Beginn für Seattle auf dem Eis und parierte sieben der zehn Schüsse auf sein Gehäuse. Nach 26:30 Minuten musste der Keeper jedoch verletzt vom Eis. Für ihn kam Martin Jones. Den Ottawa Senators reichten zwei Scorerpunkte von Tim Stützle derweil nicht zum Heimsieg gegen die Toronto Maple Leafs. Beim 4:5-Krimi nach Penaltyschießen steuerte der 21 Jahre alte Stürmer den Treffer zum 2:1 sowie die Vorlage zum 3:4 bei. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Nico Sturm verbuchte beim 1:4 seiner San Jose Sharks gegen die New York Islanders einen Assist. Auch Lukas Reichel musste mit seinen Chicago Blackhawks eine 2:4-Niederlage bei den Arizona Coyotes hinnehmen. Basketball: Franz Wagner glänzt bei Magic-Sieg Auch dank Franz Wagner hat Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA wieder in die Spur gefunden. Der Nationalspieler verwandelte beim 113:108-Auswärtssieg bei den Los Angeles Clippers 40 Sekunden vor Schluss einen wichtigen Dreier und kam am Ende auf 20 Punkte. Sein Bruder Moritz kam in L.A. nicht zum Einsatz, Orlandos Play-off-Chancen bleiben als 13. im Osten gering. Deutlich besser sieht es für Isaiah Hartenstein und die New York Knicks aus. Durch ein 116:110 gegen die Denver Nuggets feierten die Knicks ihren dritten Sieg in Serie und festigen somit Rang fünf der Eastern Conference. Gegen den bereits für die Play-offs qualifizierten Spitzenreiter des Westens kam Hartenstein auf sechs Punkte und neun Rebounds. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Topscorer für die Gastgeber war Jalen Brunson. Nach überstandener Fußverletzung führte der Point Guard die Knicks am Samstag (Ortszeit) mit 24 Zählern zum Sieg. Die Nuggets um den zweimaligen MVP Nikola Jokic mussten indes ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen hinnehmen. NBA-Champion Golden State Warriors kassierte derweil ein 119:133 bei den Memphis Grizzlies und somit die elfte Auswärtspleite in Serie.

(RP/SID/dpa)