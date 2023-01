US-Sport kompakt Wagner-Brüder setzen Aufwärtstrend in der NBA fort

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

26.01.2023, 07:48 Uhr

Franz und Moritz Wagner setzen mit Orlando Magic Foto: dpa/Kevin Kolczynski

Basketball, NBA: Wagner-Brüder mit Orlando erfolgreich Die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner setzen mit Orlando Magic den Aufwärtstrend in der nordamerikanischen Profiliga NBA fort. Das Team der Berliner Brüder setzte sich 126:120 gegen die Indiana Pacers durch und feierte den zweiten Sieg hintereinander. Franz Wagner kam dabei auf 13 Punkte und sieben Assists. Moritz Wagner trug drei Punkte bei. Orlando steht in der Eastern Conference mit 19 Siegen bei 29 Niederlagen auf Tabellenrang 13. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Basketball, NBA: Schröder glänzt bei Davis-Comeback für Lakers Die Los Angeles Lakers haben beim Comeback von Anthony Davis einen Heimsieg gegen die San Antonio Spurs geholt und dabei von einer insbesondere defensiv ganz starken Vorstellung von Nationalspieler Dennis Schröder profitiert. Der Kapitän der deutschen Auswahl verbuchte beim 113:104 am Mittwochabend (Ortszeit) neben seinen neun Punkten auch vier geklaute Bälle und zwei Blocks. Dazu kamen acht Rebounds, fünf davon unter dem eigenen Korb. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Davis hatte den Lakers wochenlang gefehlt und meldete sich mit 21 Zählern als punktbester Spieler seiner Mannschaft zurück. Lakers-Neuzugang Rui Hachimura zeigte ein überzeugendes Debüt und kam auf zwölf Zähler. LeBron James markierte 20 Punkte. Zuvor holten die Orlando Magic mit den Brüdern Franz und Moritz Wagner den zweiten Sieg in Serie und bezwangen die Indiana Pacers 126:120. Franz Wagner kam auf 13 Punkte und sieben Vorlagen, sein Bruder verbuchte in weniger als acht Minuten auf dem Parkett drei Zähler. Die Magic hatten schon nach dem ersten Viertel 46 Punkte auf dem Konto und einen Vorsprung von 17 Zählern. In den beiden Topspielen des Abends gab es jeweils einen Heimsieg. Die Philadelphia 76ers bezwangen die Brooklyn Nets 137:133 und verteidigten mit dem sechsten Sieg nacheinander Rang zwei in der Eastern Conference vor den Milwaukee Bucks, die gegen die Denver Nuggets ein 107:99 holten. Die Nets sind Vierter im Osten, die Nuggets trotz der Niederlage weiter Spitzenreiter der Western Conference. Verfolger Memphis Grizzlies verlor 120:122 bei Meister Golden State Warriors. Stephen Curry gelangen 34 Punkte für die Warriors, Klay Thompson steuerte 24 Punkte bei. Jordan Poole erzielte den entscheidenden Korb eine Sekunde vor Schluss und kam auf 21 Zähler. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Eishockey, NHL: Serie von Draisaitls Oilers gerissen, Sieg für Stützle Die Siegesserie von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL ist gerissen. Nach zuvor sechs Erfolgen nacheinander verloren die Oilers gegen die Columbus Blue Jackets mit 2:3 nach Verlängerung. Draisaitl, zweitbester Scorer der Liga, blieb ohne Punkt. Edmonton belegt den sechsten Platz in der Western Conference. Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN Nationalmannschaftskollege Tim Stützle war dagegen erfolgreich. Der Angreifer gewann mit den Ottawa Senators gegen die New York Islanders mit 2:1, blieb dabei aber ohne Scorerpunkt. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 6:1 seiner Seattle Kraken gegen die Vancouver Canucks nicht zum Einsatz.

(RP/SID/dpa)