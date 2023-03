US-Sport kompakt Ex-NBA-Star Kemp festgenommen, wichtiger Comeback-Sieg für Draisaitl

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

10.03.2023, 07:29 Uhr

Der ehemalige Basketballstar Shawn Kemp ist in den USA in Zusammenhang mit Schüssen vorübergehend festgenommen worden. Foto: dpa/Philipp Hülsmann

Ex-NBA-Star Kemp festgenommen Der sechsmalige NBA-Allstar Shawn Kemp ist US-Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit einer Schießerei festgenommen worden. Wie ESPN berichtet, sei der 53-Jährige nach einem Vorfall am Mittwoch (Ortszeit) in ein Gefängnis im Pierce County (US-Bundesstaat Washington) gebracht worden. Noch am Donnerstag wurde Kemp laut US-Berichten wieder freigelassen, zunächst soll keine Anklage gegen ihn erhoben werden. Zuvor war es laut Angaben der Polizei von Tacoma offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Fahrzeuge in der Nähe eines Einkaufszentrums gekommen, in deren Verlauf Schüsse fielen. Verletzte wurden nicht gemeldet, eines der Autos soll vom Tatort geflüchtet sein. Kemp spielte 14 Saisons in der NBA. Acht davon für die Seattle Supersonics, bei denen er auch mit dem früheren deutschen Nationalspieler Detlef Schrempf auflief. 35 Punkte der Wagners zu wenig für Magic in NBA Insgesamt 35 Punkte von Franz und Moritz Wagner haben den Orlando Magic nicht zu einem Sieg in der NBA gereicht. Das 124:129 gegen die Utah Jazz war die dritte Pleite in Serie in der besten Basketball-Liga der Welt. Das Team hat nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme am Play-In-Turnier für die Playoffs. Franz Wagner verbuchte 24 Punkte, sein älterer Bruder kam auf 11 Punkte und 6 Rebounds. An der Spitze der Eastern Conference holten die Milwaukee Bucks ein 118:113 gegen die Brooklyn Nets. Die Bucks verzichten die zweite Begegnung in Folge auf den Griechen Giannis Antetokounmpo, der Probleme an der Hand hat. Bobby Portis war mit 28 Punkten bester Werfer des Abends. Weiter ohne ihren suspendierten Star Ja Morant gewannen die Memphis Grizzlies unterdessen das Heimspiel gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 131:110. Bester Werfer der Partie war Steph Curry mit 29 Zählern für Golden State. Morant soll noch mindestens drei weitere Partien fehlen, weil er in einem Nachtclub mit einer Waffe herumgefuchtelt und das Ganze dabei selbst live ins Internet gestreamt hatte. Wagner-Brüder verlieren erneut mit Orlando Die Play-off-Chancen der Brüder Franz und Moritz Wagner mit ihren Orlando Magic werden immer geringer. Trotz der 35 Punkte der beiden Basketball-Nationalspieler (Franz 24, Moritz 11) kassierte Orlando beim 124:131 gegen die Utah Jazz seine dritte Niederlage in Folge und liegt weiter auf dem 13. Rang im Osten. Auch für Isaiah Hartenstein und die New York Knicks gab es in der Nacht zu Freitag nichts zu holen. Nach zuvor neun Siegen nacheinander kassierten die Knicks durch das 117:122 bei den Sacramento Kings nun die zweite Niederlage in Serie. Hartenstein kam auf fünf Punkte. Die Niederlage hat keine Auswirkungen auf das Tableau, als Fünfter steuern die Knicks klar auf die Play-offs zu. Weiter vorn im Osten bleiben die Milwaukee Bucks. Ohne ihren weiterhin verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo siegten die Bucks 118:113 gegen die Brooklyn Nets und feierten den dritten Erfolg in Serie. Einen richtig guten Start erwischten unterdessen die Memphis Grizzlies beim 131:110-Erfolg gegen die Golden State Warriors. Das imposante 48:28 im ersten Viertel legte den Grundstein für den 39. Saisonerfolg gegen die Warriors, die trotz der 29 Zähler von Stephen Curry chancenlos waren. Wichtiger Comeback-Sieg für Draisaitl Richtungweisender Comeback-Sieg für Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers in der NHL: Trotz eines 0:2-Rückstands nach dem ersten Drittel gewann der deutsche Eishockeystar mit seinem Team noch 3:2 bei den Boston Bruins. Durch den Erfolg beim Spitzenreiter der Eastern Conference, der zuvor zehn Partien in Folge gewonnen hatte, setzten die Oilers ein Ausrufezeichen mit Blick auf die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga. In Boston legte Draisaitl den Siegtreffer von Darnell Nurse 4:49 Minuten vor Schluss auf. Edmonton liegt im Westen auf Platz sechs, Draisaitl bleibt in der Scorerwertung mit 97 Punkten auf Platz zwei hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid. Eine herbe Pleite kassierten die Buffalo Sabres um Stürmer John-Jason Peterka beim 4:10 gegen die Dallas Stars - trotz der beiden Torvorlagen von Peterka. Zwei Assists steuerte auch Tim Stützle zum 5:4 der Ottawa Senators bei den Seattle Kraken bei - zum Leidwesen von Seattles Goalie Philipp Grubauer, der immerhin 26 der 31 Schüsse auf sein Tor abwehren konnte.

