US-Sport kompakt Edmonton Oilers verlieren trotz zwei Draisaitl-Vorlagen

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL eine bittere Heimniederlage gegen die Anaheim Ducks kassiert. Edmonton unterlag am Samstag (Ortszeit) mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und scheiterte dabei immer wieder an Ducks-Torhüter Lukas Dostal. Dem Tschechen gelangen in seinem erst sechsten NHL-Einsatz von Beginn an 46 Paraden. Allein im Schlussdrittel schossen die Oilers 23 Mal aufs Tor der Ducks, die wiederum im gesamten Spiel nur auf 17 Torschüsse kamen.