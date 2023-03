US-Sport kompakt Draisaitls Oilers verlieren Spitzenspiel im Westen

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

26.03.2023, 11:16 Uhr

Connor McDavid (r) und Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers feiern ein Tor gegen die Arizona Coyotes in der Verlängerung. Foto: dpa/Jason Franson

Eishockey: Siegesserie von Draisaitls Oilers im Topspiel gerissen Leon Draisaitl hat trotz einer starken Leistung mit seinen Edmonton Oilers eine Niederlage im Spitzenspiel der Western Conference der Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Das Team des gebürtigen Kölners unterlag 3:4 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights, Draisaitl erzielte dabei ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor. Er hat nun bereits 112 Scorerpunkte gesammelt. Für die Oilers war es die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen, dennoch sind sie weiterhin auf Play-off-Kurs. Edmonton liegt im Westen auf dem fünften Tabellenplatz, Erster ist Vegas. In der dritten Minute der Verlängerung sorgte Nicolas Roy für die Entscheidung zugunsten der Golden Knights. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Für Tim Stützle und die Ottawa Senators gab es dagegen eine Niederlage: Bei den New Jersey Devils unterlagen die Senators mit 3:5, Stützle legte zwei Tore auf und steht bei 81 Scorerpunkten. Während die Devils ihr Ticket für die Play-offs lösten, schwinden Ottawas Chancen auf die Teilnahme auf der Finalrunde. Basketball: Denver Nuggets gewinnen NBA-Spitzenspiel gegen Milwaukee Bucks 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Die Denver Nuggets haben das Spitzenspiel in der NBA gegen die Milwaukee Bucks deutlich für sich entschieden. Am Samstag (Ortszeit) gewann das beste Basketball-Team im Westen gegen den Spitzenreiter im Osten mit 129:106 (63:66). Die Nuggets drehten die Partie Mitte des dritten Viertels, dominierten und setzten sich ab. Nikola Jokic führte die Nuggets mit 31 Punkten und elf Assists an, der Serbe gewann in den vergangenen beiden Spielzeiten die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler und gilt auch in dieser Saison als MVP-Kandidat. Auf der Gegenseite hatte Giannis Antetokounmpo vor Jokic zweimal die Auszeichnung zum besten NBA-Akteur abgeräumt, der Grieche erzielte 31 Zähler und neun Rebounds, enttäuschte aber nach der Pause. Im anderen Spitzenspiel der nordamerikanischen Basketballliga setzten sich die Phoenix Suns mit 125:105 (58:53) gegen die Philadelphia 76ers durch, obwohl sie weiterhin auf ihren Superstar Kevin Durnt verzichten mussten. Devin Booker stellte mit 29 Zählern den Topscorer bei Phoenix. Die Suns verdrängten im Westen die Los Angeles Clippers vom vierten Platz, da die Clippers eine 110:131 (56:68)-Heimniederlage gegen die New Orleans Pelicans kassierten. Mit 21 verwandelten Dreiern stellten die Pelicans einen teaminternen Saisonrekord auf. Auch die Atlanta Hawks stellten mit 143 erzielten Punkten einen Team-Bestwert auf, beim 143:130 (72:74)-Heimerfolg über die Indiana Pacers mussten sie ab Mitte des dritten Viertels auf Trae Young verzichten. Atlantas Anführer wurde des Feldes verwiesen, nachdem er nach einem technischen Foul den Ball mit Wucht zum Schiedsrichter gepasst hatte. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Eishockey: Grubauer feiert Kantersieg – Sturm trifft und verliert Goalie Philipp Grubauer liegt mit den Seattle Kraken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter voll auf Play-off-Kurs. Im zweiten Spiel binnen 24 Stunden bei den Nashville Predators feierte Seattle einen 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)-Kantersieg und revanchierte sich damit für die 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen am Vortag. Grubauer stand die volle Eiszeit im Tor und parierte 14 von 16 Schüssen. In der Pacific Division verkürzte Seattle, das aktuell auf einem Wild-Card-Rang für die Play-offs liegt, den Rückstand auf die drittplatzierten Edmonton Oilers vorübergehend auf zwei Punkte. Das Team des deutschen Ausnahmespielers Leon Draisaitl empfängt in der Nacht auf Sonntag das Topteam der Division, die Vegas Golden Knights. Derweil hält der Negativlauf von Nationalspieler Moritz Seider und den Detroit Red Wings an. Die Franchise aus Michigan verlor bei den Philadelphia Flyers mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) und kassierte die bereits fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen. Als Siebter der Atlantic Division liegen die Play-offs für Detroit in weiter Ferne. Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/ANGELA WEISS Das schlechteste Team der Liga bleiben die San Jose Sharks um Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm. Bei den Calgary Flames unterlagen die Sharks, die sich bereits nicht mehr für die Play-offs qualifizieren können, mit 3:5 (1:2, 2:1, 0:2). Es war die neunte Pleite nacheinander, obwohl die Gäste einen frühen 0:2-Rückstand auch dank Sturms 14. Saisontreffer zwischenzeitlich gedreht hatten.

