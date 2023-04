US-Sport kompakt Draisaitls Oilers fehlt noch ein Sieg – Jokic führt Denver eine Runde weiter

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat sich mit den Edmonton Oilers in den NHL-Play-offs einen Matchball erspielt. Die Oilers gewannen am Dienstag (Ortszeit) das fünfte Spiel gegen die Los Angeles Kings mit 6:3 (3:2, 2:0, 1:1). Damit gingen sie in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 nach Siegen in Führung und benötigen nur noch einen Erfolg, um in die zweite Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga einzuziehen. Die sechste Partie findet am Samstag in Los Angeles statt.