US-Sport kompakt Draisaitl trifft doppelt für Oilers – Owetschkin mit 800. Tor

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

14.12.2022, 07:14 Uhr

Alexander Owetschkin (8) von den Washington Capitals feiert sein Tor. Foto: dpa/Charles Rex Arbogast

NHL: Draisaitl trifft doppelt für Oilers - Tor auch von Peterka Ein überragender Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zu einem 6:3-Erfolg bei den Nashville Predators in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL geführt. Der gebürtige Kölner erzielte seine Saisontore 20 und 21 und steuerte darüber hinaus auch drei Assists zu weiteren Oilers-Treffern bei. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Mit 51 Scorerpunkten führt er zusammen mit seinem kongenialen Teamkollegen Connor McDavid (59 Zähler) die Wertung an. Der Kanadier verbuchte auch vier Scorerpunkte in Nashville. Einen Treffer steuerte auch John-Jason Peterka für die Buffalo Sabres beim 6:0 gegen die Los Angeles Kings bei. Für den 20-Jährigen war es Saisontor Nummer sieben. Nationaltorhüter Philipp Grubauer unterlag mit den Seattle Kraken 2:6 bei Tampa Bay Lightning. Der Rosenheimer kam 34:12 Minuten zum Einsatz. Owetschkin in exklusivem Club: 800 Tore in der NHL 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder NHL-Star Alexander Owetschkin hat als dritter Eishockey-Spieler in der Geschichte der Liga 800 Tore erzielt. Der Russe traf beim 7:3 der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks am Dienstagabend drei Mal und erzielte damit seine Saisontore 18, 19 und 20. In der ewigen Torjägerliste der NHL sind jetzt nur noch Gordie Howe (801) und der legendäre Wayne Gretzky (894) vor ihm. Owetschkin brauchte für seine 800 Tore 1305 Spiele - deutlich weniger als Howe, aber deutlich mehr als Gretzky. Der 37 Jahre alte Owetschkin spielt seit seinem NHL-Debüt 2004 auf konstant hohem Niveau: In jeder der 18 Spielzeiten kam er auf mindestens 20 Tore. NBA: Schröder und Lakers verlieren gegen Boston Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben in der NBA eine schmerzhafte Pleite kassiert. Der Rekordchampion verlor gegen die Boston Celtics mit 118:122 nach Verlängerung, im letzten Viertel hatten die Kalifornier noch mit 13 Punkten geführt. Schröder erzielte gegen sein Ex-Team zwei Punkte und holte einen Rebound. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Die Lakers um Superstar LeBron James bleiben mit elf Siegen aus 27 Spielen als Zwölfter weiter hinter den Play-off-Rängen. Der Braunschweiger Schröder kam gegen die Celtics, bei denen er zwischen August 2021 und Februar des folgenden Jahres gespielt hatte, auf 19 Minuten Einsatzzeit. NHL: Stützle wollte mit Achtjahresvertrag „ein Zeichen setzen“ Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle will seine langfristige Vertragsverlängerung bei den Ottawa Senators auch als Signal an seine Mitspieler verstanden wissen. „Ich wollte ein Zeichen setzen an unsere jungen Spieler. Wir bauen hier gemeinsam etwas auf, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Großes erreichen können. Ich wollte allen zeigen, dass ich der Mannschaft vertraue“, sagte der 20 Jahre alte Viersener der „Sport Bild„ (Mittwoch). „Das war mir wichtiger als die Aussicht, einen noch besseren Vertrag zu bekommen. Wenn ich diese Saison gut spiele, hätte ich sicher noch mehr verdienen können. Aber das war mir egal.“ Stützle spielt seine dritte NHL-Saison. Im Herbst unterschrieb er einen Vertrag über acht Jahre und verdient in dieser Zeit 66,8 Millionen US-Dollar. An einen Wechsel für eine größere Chance auf den Stanley-Cup-Sieg denkt Stützle nicht. „Dann hätte ich nicht diesen Vertrag unterzeichnet. Ich möchte mit Ottawa erfolgreich sein.“ Stützle hatte sich am Montagabend am Arm verletzt. Am Dienstag gab es noch keine Angaben aus Ottawa, wie schwer die Verletzung ist und wie lange der Angreifer ausfallen wird.

(RP/SID/dpa)