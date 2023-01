US-Sport kompakt Draisaitl steht vor seinem 600. Spiel in der NHL

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

13.01.2023, 08:08 Uhr

Leon Draisaitl (29) von den Edmonton Oilers. Foto: dpa/Mark Humphrey

NHL: Draisaitl vor 600. Spiel in der NHL: „War ein langer Weg“ Nationalspieler Leon Draisaitl steht in der NHL vor einem Jubiläum und seinem 600. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt. Groß auf dem Schirm hatte der 27 Jahre alte Kölner von den Edmonton Oilers den Anlass vor dem Auswärtsspiel bei den San José Sharks am Freitagabend (Ortszeit) aber nicht. „Ich wusste das gar nicht, um ehrlich zu sein“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur nach Spiel Nummer 599, dem 6:2 gegen die Anaheim Ducks am Mittwochabend (Ortszeit). „Das war ein langer Weg. Als kleiner Junge hätte ich von so etwas nur träumen können, das bedeutet mir natürlich unheimlich viel. Hoffentlich werden wir belohnt mit einem Sieg.“ 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Mit derzeit 277 Toren ist Draisaitl schon der erfolgreichste deutsche Profi in der Geschichte der NHL, auch seine 402 Vorlagen in den bislang 599 Spielen sind unerreicht für einen Spieler aus Deutschland. Rekordhalter nach Einsätzen ist Ex-Bundestrainer Marco Sturm mit 938 Partien, Draisaitl steht in der deutschen Rangliste auf Rang sieben. Marcel Goc mit 636 Partien auf Platz sechs kann er noch in dieser Saison einholen. NHL: Seider trifft, Stützle ohne Punkt 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat sein drittes Saisontor in der nordamerikanischen Profiliga NHL geschossen. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler setzte beim 4:1 seiner Detroit Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs mit einem Distanzschuss in den Winkel den Schlusspunkt. Für Detroit war es der zweite Sieg in Folge, im Osten bleibt der elfmalige Stanley-Cup-Sieger auf Rang zehn. Stürmer Tim Stützle blieb dagegen mit den Ottawa Senators zum zweiten Mal in Folge ohne Tor oder Assist. Beim 5:3-Sieg gegen die Arizona Coyotes stand der 20-Jährige knapp 20 Minuten auf dem Eis, zuletzt hatte er in sieben Einsätzen insgesamt acht Treffer und vier Vorlagen verbucht. Für die Coyotes war es schon die siebte Niederlage in Folge. Einen Sieg feierte auch Angreifer Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks (3:2 gegen Colorado Avalanche), Goalie Thomas Greiss verlor dagegen trotz 36 Paraden mit den St. Louis Blues 1:4 gegen die Calgary Flames. Nicht zum Einsatz kam Torhüter Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken, die mit einem 3:0 bei den Boston Bruins den siebten Sieg in Folge holten – dies ist die aktuell längste Siegesserie der NHL. Boston blieb erstmals in dieser Saison daheim ohne jeden Punkt. Die Buffalo Sabres verloren derweil ohne John-Jason Peterka 2:4 gegen die Winnipeg Jets. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa NBA: Schröder verliert mit Lakers gegen Dallas – Doncic auf Jordans Spuren Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers haben gegen die Dallas Mavericks um den überragenden Luka Doncic eine bittere Niederlage kassiert. Nach zweifacher Verlängerung hieß es in der heimischen Arena nach einem großen Kampf 115:119. James (24 Punkte), der nach Problemen mit seinem linken Knöchel zurückkehrte, kam dabei ebenso wenig auf Touren wie Schröder, der mit seinem Wurf haderte und nur auf sieben Zähler kam. Doncic glänzte derweil erneut mit einem Triple-Double (35 Punkte, 14 Rebounds, 13 Assists) und wandelt auf den Spuren von Michael Jordan. Der Slowene ist der erste Spieler im Alter von 23 Jahren oder jünger, der in einem Zeitraum von zehn Spielen durchschnittlich 40 Punkte erzielt hat – seit Jordan vor 37 Jahren. Außerdem ist er der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der dabei durchschnittlich 40 Punkte, zehn Rebounds und acht Assists erzielt hat. Mit 19 Siegen und nun 23 Niederlagen liegen die Lakers in der Western Conference nur auf Platz 13, die Mavericks um Doncic sind Vierter. Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN Im Osten haben die Boston Celtics das Topspiel gegen die Brooklyn Nets gewonnen. Ohne den verletzten Superstar Kevin Durant hielt Brooklyn nur die ersten drei Viertel gut mit, am Ende gewann Boston mit 109:98 – dabei kam Jason Tatum nur auf 20 Punkte und elf Rebounds. Die Celtics gewannen dennoch ihr fünftes Spiel in Folge und bauten ihren Vorsprung auf die Nets an der Spitze des Ostens aus. NBA: Reaves hat Interesse an Basketball-Nationalmannschaft Nach Angaben von Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder interessiert sich sein Lakers-Teamkollege Austin Reaves für eine Karriere in der deutschen Basketball-Auswahl. „Er hat mit mir gesprochen, er hat Familie aus Deutschland. Er würde auf jeden Fall gerne. Ich habe noch nicht mit dem Verband gesprochen, aber er hat auf jeden Fall Lust“, sagte Schröder deutschen Journalisten nach der 115:119-Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks am Donnerstagabend (Ortszeit). „Also Interesse ist glaube ich da, aber ich habe jetzt noch mit keinem gesprochen.“ Reaves soll seit vergangenem Jahr einen deutschen Pass haben, seine Großmutter kommt aus Deutschland. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler hat vergangene Saison in seiner ersten NBA-Spielzeit direkt überzeugt und ist einer der wichtigeren Spieler bei den Los Angeles Lakers. Er kommt auf 10,8 Punkte im Schnitt, fehlt dem Rekordmeister derzeit aber verletzt. NBA: Kleber sieht sich nach Verletzung im Zeitplan Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber sieht sich nach seiner Verletzung auf einem guten Weg zurück aufs NBA-Spielfeld. „Ich bin jetzt in Woche drei. Ich kann joggen, ich kann werfen, ich kann Pullups. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg gerade. Der Zeitplan war von vornherein sechs bis acht Wochen“, sagte der Profi von den Dallas Mavericks nach dem knappen Sieg seiner Mannschaft gegen die Los Angeles Lakers am Donnerstagabend (Ortszeit). „Es ist ein Sehnenanteil gerissen, und die Muskulatur braucht eine gewisse Zeit zu heilen. Du kannst viel machen, auch dehnen, aber bis du explosive Sachen machen kannst, dauert es noch ein bisschen. Am Anfang hatte ich Schmerzen, mittlerweile ist es weniger geworden“, berichtete er. Kleber hatte zuletzt am 12. Dezember gespielt und sich danach verletzt. Der 30 Jahre alte Würzburger kam in seinen 22 Saisonspielen auf einen Schnitt von 6,2 Punkten.

(RP/SID/dpa)