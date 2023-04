US-Sport kompakt Draisaitl stark zum Saisonabschluss, NFL-Team wird verkauft

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

14.04.2023, 08:04 Uhr

Leon Draisaitl erzielte seinen 52. Saisontreffer und legte zwei weitere Tore sehenswert auf. Foto: dpa/JASON FRANSON

Eishockey: Oilers und Bruins beenden Saison mit Siegen und Bestwerten Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben zum Abschluss der regulären NHL-Saison einen klaren Sieg eingefahren. Die Oilers besiegten die San José Sharks am Donnerstag (Ortszeit) mit 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Draisaitl erzielte seinen 52. Saisontreffer und legte zwei weitere Tore sehenswert auf. Damit beendete der 27 Jahre alte Kölner die Vorrunde der nordamerikanischen Liga mit einem persönlichen Bestwert von 128 Scorer-Punkten. Mehr erreichte in diesem Jahrhundert bislang nur einer: sein Teamkollege Connor McDavid, der durch eine Torvorlage gegen die Sharks auf 153 Scorer-Punkte kommt. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Die Oilers haben ihre letzten neun Spiele vor dem Start der Playoffs allesamt gewonnen. Von den aktuell acht Deutschen in der NHL erreichte neben Draisaitl nur Torhüter Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken die Playoffs. Dabei spielte auch Tim Stützle seine persönlich erfolgreichste NHL-Saison. Der 21 Jahre alte Angreifer von den Ottawa Senators schraubte sein Punkte-Konto mit einem Treffer und einer Vorlage beim 3:4 seiner Senators bei den Buffalo Sabres auf 90. Damit hat sich Stützle in seiner dritten NHL-Saison als Topstürmer etabliert. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Derweil haben die Boston Bruins die beste Saison in der Geschichte der Liga mit einem Sieg abgerundet. Durch ein 5:4 bei den Montreal Canadiens beenden die Bruins die Saison mit den historischen Bestwerten von 65 Saisonsiegen und 135 Punkten. Fußball: New Yorks Vanzeir sechs Spiele gesperrt Angreifer Dante Vanzeir (24) von den New York Red Bulls ist von der Major League Soccer wegen einer rassistischen Bemerkung während eines Spiels mit einer Sperre von sechs Spielen und einer Geldstrafe belegt worden. Damit reagierte die Liga auf die Anschuldigungen von Jeremy Ebobisse (San Jose Earthquakes), der behauptet hatte, ein New Yorker Spieler habe ihn während des Spiels am Samstag rassistisch beleidigt. Ebobisse nannte dabei keinen Namen. Vanzeir hatte bereits am Montag um Entschuldigung gebeten und versprochen, aus dem Fehler zu lernen. „Ich habe einen Fehler gemacht und werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um daran zu wachsen“, sagte der Belgier: „Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich hatte nicht die Absicht, mit meiner Sprache Schaden anzurichten oder zu beleidigen, aber ich weiß, dass ich es getan habe, und das tut mir sehr leid.“ 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Zusätzlich zu der Geldstrafe muss Vanzeir ein Anti-Rassismus-Training absolvieren. Football: Neuer Quarterback-Helm soll für mehr Sicherheit sorgen Mehr Schutz für die Quarterbacks in der NFL: Die nordamerikanische Football-Profiliga hat für ihre Spielmacher einen speziellen Helm eingeführt, der Stöße beim Kontakt mit dem Boden besser absorbieren soll. Entwickelt hat ihn die Liga gemeinsam mit der Spielergewerkschaft. „Wir hatten im vergangenen Jahr eine steigende Zahl an Gehirnerschütterungen bei unseren Quarterbacks“, sagte NFL-Vizepräsident Jeff Miller. Laut NFL wären die Hälfte der im Spiel erlittenen Gehirnerschütterungen auf der Spielmacher-Position durch den Aufprall auf dem Boden entstanden. Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/ANGELA WEISS Als prominentes Beispiel für eine schwerwiegende Kopfverletzung nach solch einem Aufprall nannte die Liga Tua Tagovailoa. Der Quarterback der Miami Dolphins war in der abgelaufenen Spielzeit mehrere Wochen ausgefallen. Baseball: Tampa Bay Rays stellen Startrekord in der modernen Ära der MLB ein Das Baseball-Team der Tampa Bay Rays hat den Startrekord in der sogenannten modernen Ära der Major League Baseball (MLB) eingestellt. Die Rays gewannen am Donnerstag (Ortszeit) 9:3 gegen die Boston Red Sox und damit auch ihr 13. Spiel in der laufenden Saison. Das war seit 1900 nur den Atlanta Braves 1982 und den Milwaukee Brewers 1987 gelungen. Mit einem weiteren Sieg am Freitag gegen die Toronto Blue Jays würden die Rays den Startrekord verbessern. Schon jetzt ist es die längste Siegesserie in der Geschichte der Franchise. Während der turbulenten Anfangsjahre des professionellen Baseballs in den USA gelang es 1884 den St. Louis Maroons sogar, 20 Spiele zum Beginn einer Saison zu gewinnen. Football: NFL-Team Washington Commanders wird verkauft In der nordamerikanischen Football-Profi-Liga NFL steht Berichten zufolge der rekordträchtige Verkauf der Washington Commanders bevor. Mehrere Medien, darunter die Nachrichtenagentur AP, berichteten am Donnerstag (Ortszeit), dass eine Investorengruppe, zu der auch Basketball-Ikone Earvin „Magic“ Johnson gehöre, sechs Milliarden Dollar für das Franchise biete. Eine Bestätigung dazu liegt bislang nicht vor, laut AP wäre die Summe ein Rekord für den Verkauf eines nordamerikanischen Sportteams. Der bisherige Eigentümer, Dan Snyder, hatte das Franchise 1990 gekauft. Den aktuellen Namen trägt das Team seit 2022, in der vergangenen Saison belegten die Commanders in der National Football Conference Platz neun und verpassten damit die Playoffs. Die Investorengruppe wird den Berichten zufolge von Josh Harris und Mitchell Rales angeführt - Harris würde bei einem erfolgreichen Abschluss an Teams in drei der vier großen US-Sportligen beteiligt sein.

